Los asambleístas de Unidad Demócrata Edwin Rodríguez y Rafael Quispe presentaron una demanda contra el vicepresidente Álvaro García Linera ante el Comité nacional contra el racismo y toda forma de discriminación por la difusión e incitación al racismo y a la discriminación. El documento fue enviado ayer y deberá ser procesado por el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas.

La demanda se basa en la prohibición de la ley contra el racismo de difundir mensajes racistas. El miércoles, en un congreso de la Federación Departamental de Mujeres Indígenas Bartolina Sisa, el vicepresidente presentó durante su discurso una selección de insultos racistas contra el presidente Evo Morales.

“Así le dicen a la sangre de nuestra sangre, así le tratan a nuestro presidente, raza maldita, cholo, ignorante. Cuando nos insultan, los insultan a ustedes”, les repitió García Linera al auditorio, formado principalmente por mujeres de pollera. “Se avergüenzan de la pollera, del poncho, del color de la piel. Lo quieren sacar de Palacio al presidente, a ustedes, las organizaciones sociales (...), para poner a sus hijos rubios que hablan inglés”, les recalcó.

En su memorial, los parlamentarios le recordaron a Cárdenas que el delito de difusión de mensajes racistas e incitación al odio se agrava en un tercio hasta la mitad de la condena cuando el delito es cometido por una autoridad o funcionario público.

Este delito está tipificado en el artículo 281 del Código Penal, que indica que “la persona que por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, o que promuevan y/o justifiquen el racismo o toda forma de discriminación o incite a la violencia, o a la persecución, de personas o grupos de personas, fundados en motivos racistas o discriminatorios, será sancionado con la pena privativa de libertad de uno a cinco años”.



Ayer, el vicepresidente entregó casas en la zona de Alto Obrajes en La Paz y no hizo ninguna referencia a temas políticos.

Consultado sobre la demanda, el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, considera que la demanda no tiene ni pies ni cabeza y que en lugar de denunciar al vicepresidente, los diputados deberían demandar a los que a diario esgrimen insultos racistas contra el presidente en las redes sociales. Considera que estas personas “consumen los mensajes que la oposición genera, lo que ha posicionado”.



Esto también tuvo sus repercusiones en Santa Cruz de la Sierra. El secretario de Gobierno de Rubén Costas, Vladimir Peña, consideró que en los últimos días García Linera se ha convertido en la cara “más expresiva de la decadencia del proyecto gubernamental”. Lo acusó de atacar a todo un departamento al difundir mensajes de cruceños y aseguró que lo hace por desesperación por que ve cómo el Gobierno no puede dar respuestas a la ciudadanía movilizada. “Rechazamos las declaraciones del vicepresidente. No vamos a caer en una confrontación de los que viven en la ciudad con los que viven en el campo. Al parecer el MAS ha renunciado al voto de la gente que vive en las ciudades y quiere refugiarse en el voto rural”, dijo.



A esto, Siles respondió que tiene pruebas de cómo militantes de Demócrata lo insultan y lo amenazan en las redes y acusó a Peña de agredirlo en redes sociales por la disputa de límites entre Santa Cruz y Chuquisaca, y pidió revisar su Twitter para comprobarlo. El 20 de enero, Peña terminó un tuit contra Siles en el que le decía que él no se olvida de qué colegio salió bachiller.

Para Siles, no se puede ocultar que en los paros y en las movilizaciones hubo racismo y cree que no existe ninguna prueba de que, desde el lado del Gobierno, se haya reaccionado igual. Eso sí, el viceministro aseguró que las expresiones racistas son minoría en Santa Cruz y que dichos insultos no representan al cruceño.

Sindicatos afines al MAS desconocen a Mitma y llevan la COB a una crisis de legitimidad

La Central Obrera Boliviana (COB) está en crisis y a punto del quiebre, puesto que sindicatos afines al MAS desconocieron al liderazgo de Guido Mitma y se alistan para nombrar a otro ejecutivo. Entretanto, Mitma denunció que el Gobierno está orquestando un ‘golpe’ a la entidad.

Los oficialistas expresaron su molestia con Mitma porque está contra el Código Penal y pidió respeto a los resultados del referendo del 21-F.

Además, Mitma se sumó al Conade, lo cual es considerado una traición por los masistas.

Las organizaciones que primero manifestaron su desconocimiento a Mitma fueron las del Pacto de Unidad (campesinos, Bartolinas, interculturales, Cidob y Conamaq), las cuales anunciaron una defensa férrea del proceso de cambio y se declararon en emergencia.



Luego, algunos miembros del Comité Ejecutivo de la COB afines al MAS, a la cabeza del profesor Adrián Quelca, desconocieron a Mitma y convocaron un congreso nacional para elegir a una nueva directiva.



Mitma respondió que el Comité Ejecutivo de la COB está conformado por 22 dirigentes, pero los que desconocieron a su liderazgo solamente son cuatro, que son afines al MAS. /Erbol

En la jornada

Movilización en Argentina

Un grupo de activistas de diferentes colectividades de bolivianos residentes en Buenos Aires convocó una marcha contra el Código Penal a realizarse el lunes 22 en el Obelisco de la capital porteña.

Sucre sigue agitada

Ayer hubo dos marchas de protesta convocadas por la dirigencia cívica y la Central Obrera Departamental de Chuquisaca con masiva respuesta. Mientras continúa la huelga de hambre de un grupo de activistas en la plaza 25 de Mayo.

Tarija y el chaco paran

El paro chapaco será acatado por Tarija, Villa Montes y Yacuiba. No así por Entre Ríos y Bermejo.