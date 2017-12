Policía refuerza seguridad con agentes encubiertos

El comandante general de la Policía, Faustino Mendoza, anunció el sábado el desplazamiento de agentes encubiertos para una eficaz prevención de delitos en la fiesta del nuevo año, en el marco de la estrategia integral de seguridad ciudadana ‘Tukuy Rikhuy’ y el plan ‘Mara Tukuya’.

“Para la fiesta de Año Nuevo está en ejecución el plan Mara Tukuya con el despliegue de más de 10.000 efectivos y con la intervención de agentes encubiertos que darán eficiente firmeza a las acciones policiales para la prevención de delitos”, dijo.

A menos de 24 horas de despedir el año la institución verde olivo intensifica los controles, grupos tácticos y especiales instalaron puestos fijos en los mercados y comercio, sobre todo en las ferias.

La orden también prevé que el Batallón de Seguridad Física y otras unidades policiales hagan un riguroso control este sábado en los bancos, empresas y otras instituciones bancarias que mueven grandes montos de dinero.

El jefe policial recomendó salir de compras, preferentemente más de dos personas adultas, sin niños ni ancianos, no llevar carteras, ni billeteras ampulosas, no portar ningún tipo de joyas, no contar dinero en vía pública, ni llevar grandes cantidades, además de denunciar actos sospechosos.