Policía está cerca de dar con el paradero del asesino de Carla y Jesús

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que existe información que casi confirma el paradero de Eliot León Gutiérrez, uno de los principales vinculados al asesinato de Jesús Cañisaire y Carla Bellot, una joven pareja de La Paz.

"No tenemos un aporte específico, pero si tenemos algunas pistas muy importantes, que no las puedo revelar para no dañar la investigación, pero tenemos alguna información que está casi confirmada sobre el paradero de esta persona", explicó la autoridad en Palacio de Gobierno.

El 8 de enero el hombre salió del país acompañado de su pareja, Priscila Choque, rumbo a la vecina nación. Ella se entregó y fue repatriada en las últimas horas; ahora es procesada por la complicidad en los delitos de asesinato y feminicidio.

Consultado sobre la posibilidad de captura inmediata de Eliot, Romero aseveró: "esperemos que sí, (que en esta semana se pueda capturar a esta persona), esperemos que se pueda accionar por parte de la Policía de Brasil", explicando que quizá puedan existir algunas trabas, como que cambie de sitio o se esconda mejor.

El Ministerio Público sostiene que Eliot junto a su hermano Israel, son los principales acusado de los abusos sexuales contra Carla. La Policía sigue con las investigaciones sobre el cruel delito, registrado tras una fiesta de Fin de Año.