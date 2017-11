Polémica por propuesta de elevar el Legislativo a Asamblea Constituyente

Una nueva idea oficialista, la de elevar la Asamblea Legislativa Plurinacional a Asamblea Constituyente como una posibilidad para allanar la repostulación de Evo Morales, disparó ayer una encendida polémica entre el partido de Gobierno y los opositores.

El vicepresidente Álvaro García Linera dijo a este medio en una entrevista exclusiva el fin de semana (y lo repitió ayer en conferencia de prensa) que abrir la Constituyente es una opción. “Independientemente de la consulta al Tribunal (Constitucional, en trámite a través de un recurso presentado por el MAS), quedan todavía otras cuatro vías que el MAS, de manera democrática y constitucional, puede poner en debate”, sostuvo el vicepresidente.

Enumeró que entre las opciones están “un nuevo referendo, interpretación constitucional, renuncia anticipada, pero también la posibilidad de una nueva Asamblea Constituyente, son vías posibles, legales, constitucionales, y democráticas, que podemos usar como recursos para habilitar la candidatura”.

De momento, anunció que el MAS esperará lo que diga el Tribunal “y veremos si implementamos otras opciones democráticas que tenemos en la Constitución”, manifestó.

El domingo, el dirigente de la Csutcb y actual viceministro Feliciano Vegamonte señaló que “la Constituyente es un camino viable. El mecanismo se basa en que el ciudadano plantee que la Asamblea Legislativa se convierta en Constituyente. Eso se puede hacer, es una opción, no estaba descartado en el Congreso del MAS, pero por ahora lo más importante es esperar el resultado del recurso presentado ante el TCP”.



El diputado pro-oficialista Víctor Gutiérrez dijo que la Constitución establece la posibilidad que la Asamblea se convierta en Constituyente y en su momento, el partido de gobierno tomará su decisión para que el Legislativo pueda hacer reformas parciales a la Carta Magna.



El diputado opositor Amilcar barral consideró que “ese es el plan real que tienen, porque en una elección de constituyentes, los masistas nunca sacarían dos tercios y no se modificaría la Constitución”, manifestó.



El abogado constitucionalista Oscar Barrientos señaló que concretamente el Poder Legislativo nunca podrá ser poder constituyente. Ni ese poder, no el Judicial ni ningún otro, la constituyente debe ser convocada por sus mecanismos, bajo ningún punto de vista los órganos se pueden autonombrar como tal para reformar la Constitución”.

Complementó que esta “aberración” fue cometida en Venezuela, “pero definitivamente es inaceptable, no hay por dónde sustentarlo. Es un camino que no se puede ni debe seguir”, comentó el analista consultado por este medio de comunicación.