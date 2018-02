Rilda Paco Alvarado no se queda callada ante los anuncios de proceso por su polémico dibujo. Que se preocupe de la seguridad de los orureños y dar ayuda a su población, en lugar de ocuparse del dibujo de la Virgen en ropa interior, le respondió al gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, que anunció acciones legales contra ella.

Según Erbol la autoridad orureña pedirá la máxima sanción por el dibujo que hizo la artista en que se observa a la Virgen en lencería, siendo adorada por bailarines folklóricos que sujetan botellas de bebida.

“Le respondo al gobernador que no tengo miedo, no he hecho nada malo. Si tendrían que enjuiciarme o hacer cualquier proceso, no he cometido ningún delito, no he asesinado, no he robado”, dijo la artista en entrevista con PAT.

“Más bien yo le diría a esa persona (Vásquez) que se preocupe por su pueblo, por aclarar lo que ha pasado en Oruro, por ayudar a su población, para ver el tema de seguridad en Oruro y todas las falencias que ahí están viviendo, en vez de preocuparse por un dibujo que yo he hecho”, agregó.

Ministro de Justicia

Héctor Arce, ministro de Justicia, consideró que no procede un proceso penal contra la artista Rilda Paco, que retrató a la Virgen del Socavón de Oruro semidesnuda. La imagen generó revuelo e indignación entre algunos sectores del país.

"Por sobre nuestras creencias está el respeto a la libertad de expresión y de culto establecidas en la CPE por lo que no debería proceder acción penal alguna" (sic), escribió la autoridad en su cuenta ebn Twitter.

El titular, al igual que determinadas personas calificó como "ofensivo, impertinente e inaceptable" el retrato realizado por la artista, pero reivindicó que la Constitución Política garantiza las libertades.

La Alcaldía, la Gobernación, la Asociación de Conjuntos Folklóricos, el Comité de Etnografía y Folklore y hasta la Diócesis de Oruro, se reunieron para expresar su "enérgica protesta". Incluso la autoridad departamental, Víctor Hugo Vásquez, instó a que exista una "máxima sanción".

En redes sociales diversos usuarios comenzaron a usar el hashtag "#yoApoyoAmiArtista", entre otros, para expresar su respaldo a Paco, quien defendió su obra como "un reflejo de los excesos del Carnaval".

Una de las autoridades que defendió el trabajo fue la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño: "El arte que tiene un contenido crítico...debe ser evaluado desde el arte no desde el ámbito penal. Injustificables amenazas a una artista", escribió.