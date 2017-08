Pinto se declaró perseguido político en Brasil

Róger Pinto fue senador de la oposición en el Gobierno de Evo Morales antes de exiliarse en el extranjero declarándose un perseguido político. Vivió cuatro años en Brasil en donde obtuvo la calidad de refugiado.

El 28 de mayo de 2012, se comenzó un proceso de investigación en su contra por presuntos daños económicos al Estado boliviano según la administración de Morales, que llegaban a casi al millón de bolivianos. Pinto decidió asilarse en la Embajada de Brasil en La Paz como una medida de protección.

Sus tres hijas y su esposa Blanca Inés Bardales lo visitaban de manera frecuente pero siempre con la cautela que el caso ameritaba. En agosto de 2013, salió del país de manera oculta cuando pisó tierra brasileña para refugiarse de la persecución política, dejando en su patria más de medio siglo de vida.

Vivió eventualmente en las casas de su abogado Fernando Tibúrcio y del senador brasileño Sergio Petecao, y luego logró establecerse en un departamento en Brasilia.



El 24 de febrero de ese año fue un día de mucha incertidumbre, porque no sabía si el Consejo Nacional para los Refugiados (Conare) le renovaría su refugio provisional por otros 180 días. Al final, sí lo hizo por lo que ahora se siente más tranquilo, aunque pese a ser abogado casi no ha podido trabajar en nada, porque “no me siento del todo legal” hasta que el Conare le dé refugio definitivo.

Después de esto, Pinto tuvo un perfil bajo y decidió no aparecer en los medios de comunicación. Ingresó a cursos para aprender portugués y hace unos meses logró su certificación de piloto para poder hacer actividades aéreas en Brasil.

Fue precisamente cumpliendo esta labor que tuvo el accidente el pasado sábado de donde salió con graves heridas que al final, este miércoles, acabaron por segarse la vida.



El asilo en La Paz

El 28 de mayo de 2012, el senador de Convergencia Nacional, Róger Pinto, ingresó a la Embajada de Brasil en La Paz y pidió asilo por persecusión política.

SALIDA DE BOLIVIA



El 23 de agosto de 2013, al cumplir 454 días de asilo, Pinto decide salir y refugiarse en Brasil. Lo hace con la ayuda del encargado de Negocios de Brasil.