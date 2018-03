Piñera habla poco e Insulza lanza nuevos dardos a Bolivia

El presidente de Chile Sebastián Piñera optó por no decir mucho al llegar al Palacio de La Moneda y el ex secretario general de la OEA y actual senador José Miguel Insulza, deslizó que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no puede fallar en contra de su país porque Bolivia "no tiene argumentos".

"Muy buenos días", exclamó Piñera diez minutos antes de las 5:00 de la madrugada (4:00 en Bolivia) mientras se abría pasó entre los periodistas y camarógrafos que registraban su llegada en la puerta principal del Palacio de La Moneda y atravesaba el patio de Los Cañones, hacia el salón del comedor presidencial, donde lo esperaba un grupo de ministros y congresistas para seguir la transmisión de la última jornada de alegatos chilenos en el proceso que Bolivia le inició La Haya por la demanda marítima.

¿Cómo se siente?, le consultaron y él respondïó: "Muy preparado". Le mencionaron que hizo una convocatoria amplia, ¿será una señal de unidad?, preguntó otra persona y él solamente pronunció un parco "así es". Caminó un tramo más sin responder a los reporteros y sólo dijo "sí" cuando le preguntaron si hablaría después de los alegatos.

En su cuenta de Twitter fue algo más comunicativo y señaló: "Nos acompañan esta madrugada parlamentarios miembros de la Comisión de RREE y también el comité político, en la última jornada de #ChileEnLaHaya. Defender con convicción nuestra soberanía no tiene colores políticos, sino la firmeza y voluntad de todo un país y su pueblo".

Insulza lanzó dardos

Poco antes que el presidente Piñera ingresó Insulza, el ex secretario general de la OEA y actual senador por la región de Arica.

Los periodistas chilenos lo cuestionaron y le dijeron que en Bolivia lo critican porque hizo carrera para conseguir un curul en el Congreso con La Haya.

"Me da risa porque a esta altura la desesperación (en Bolivia) comenzó a cundir. El vicepresidente (Álvaro García Linera) salió haciendo una propuesta a última hora, el presidente (Evo Morales) no sé por qué anda en La Haya, no tuvo ninguna intervención más que las que hizo para la prensa", dijo pero los reporteros insistieron si es que consideraba los dichos una falta de respeto.

Entonces, recalcó: "La gente está un poco angustiada por allá, hay que entenderla", y mencionó como ejemplo que el agente Eduardo Rodríguez Veltzé y el coagente Sacha Llorenti comparecieron el lunes para explicar "lo importante que es esto para Bolivia, hecho que muy pocas veces ocurre en la Corte. Generalmente se aprovecha el tiempo para presentar argumentos jurídicos".

Insulza alertó que sería muy complicado si es que la Corte le da la razón a Bolivia sin argumentos jurídicos y cuando EL DEBER le consultó que eso significaría que un fallo contrario a Chile no debiera ser acatado, manifestó : "Yo no sé qué es lo que va a acatar Chile si no puede haber un fallo contrario, porque no hay ningún argumento".