Piden informe por acción policial en plaza Murillo de La Paz

Legisladores de oposición remitieron al ministro de Gobierno, Carlos Romero, un informe escrito sobre el accionar de la Policía Boliviana esta jornada en cercanías a plaza Murillo (La Paz), donde impidieron el paso de asambleístas con los distintivos 'Bolivia dijo No'.

Mediante una nota, firmada por tres senadores de Unidad Demócrata, quienes instan a que la autoridad nacional "quién dio la orden para que efectivos repriman a golpes y gasifiquen a senadores y diputados".

Conoce más:

Antes del mediodía un grupo de opositores llegaron hasta el kilómetro cero de la sede de Gobierno para pronunciarse sobre el respeto que debe haber a los resultados del 21-F y la Policía primero impidió su paso y luego intentó persuadirlos para que ingresen al Legislativo.

Documento del pedido de informe:

Pedido de informe escrito al ministro Romero.

"Quieren que entremos adentro del Legislativo, no vamos a entrar porque la plaza Murillo es del pueblo, no de la Policía. Nos han gasificado, nos han tenido en el suelo, no nos dejaban entrar", acusó el diputado, Gonzalo Barrientos, tras el momento de tensión.

Lea también: