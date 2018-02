La oposición política recibió indignada la afirmación del presidente "Evo cumple, Tupiza no cumple ¡Cuidado!", realizada cuando visitó la ciudad de Tupiza este jueves para brindar asistencia a los damnificados por la riada. En el MAS lamentaron que los opositores utilicen esa frase como mecanismo para el desprestigio e incentivar el odio.

El diputado potosino Gonzalo Barrientos calificó de humillante lo dicho por Morales cuando una mujer se acercó a pedirle ayuda y el mandatario salió con la respuesta al parecer en tono de broma. La afirmación fue parte de la transmisión en vivo del canal durante la visita del Jefe de Estado que se puso botas de goma y palear el lodo que dejó la riada, tras provocar la pérdida de al menos unas 45 viviendas y cerca de 1.000 damnificados.

"Es indignante cuando el presidente Morales manifiesta que Tupiza no cumple. Nos parece una falta de consideración y respeto. No es correcto que se maltrate de esa manera. Es un insulto a todo el pueblo porque la ayuda que llega no es ningún favor, es su obligación, porque a él se le paga por lo que hace", declaró en conferencia de prensa.

A su llegada a la población de Tupiza, Morales se acercó a la gente donde escuchó demandas de ayuda porque varios perdieron sus casas y bienes personales y el mandatario les dijo también "por eso he venido hermanos", pero que la prioridad era salvar vidas. El jefe nacional de bancada del MAS David Ramos, respondió a los comentarios opositores, señalando que es una pena que algunos asambleístas, utilicen como una señal de odio el comentario formulado por el presidente Morales.

Lamentó que esas palabras sean utilizadas como un mecanismo de desprestigio hacia el Jefe de Estado, cuando todos deberían asistir para ayudar a los damnificados. Critica la actitud de los opositores que tratan de sacar rédito político cuando lo correcto era ver un cambio de actitud frente al actual problema. El diputado paceño Amilkar Barral considera que la cuestionada afirmación está fuera de lugar, peor aún en medio del sufrimiento y dolor de la gente por la pérdida de precarias viviendas particulares y objetos materiales de uso diario.

"Ojalá el Presidente se dé cuenta que no estamos en campaña política y que hay gente que está sufriendo por estos desastres naturales, y no es momento de ir, pedir ni reclamar votos de la gente. Si tiene que ir que vaya a ayudar y no perjudicar", manifestó.

Su colega Rafael Quispe sostuvo que la actitud de Morales de asumir la función de monarca es una "vergüenza", porque cree que todos los lugares que visita deben estar alineados al Gobierno. Recordó que en Tupiza ganó el NO en el referendo del 21 de febrero y la afirmación de "Evo cumple, Tupiza no cumple, está condicionando alguna asistencia y dando un mensaje a la población para que los que voten tendrán ayuda y para lo que no, no. Es una pena que el presidente chantajee a los bolivianos", afirmó.