Piden a la población difundir fotos de víctimas de trata y tráfico

"Pedimos a la sociedad civil que nos apoye difundiendo en sus muros las fotos de nuestras hijas; queremos quense viralicen para que todos sepan que las estamos buscando", dijo María Rita Hurtado, presidenta de la Asociación de familiares de víctimas de Trata y Tráfico de Personas (Asafavittp).

Señaló que cada semana se publicará en el Facebook de la Asociación, la fotografía de una de las víctimas y esperan que la población las colabore difundiéndola tanto en su Facebook como en WhatsApp.

"No vemos acciones de las autoridades, no hay operativos para buscar a nuestras hijas, no se socializa a nivel nacional las imágenes de las víctimas. El.Consejo Departamental contra la trata y tráfico debía reunirse hace dos meses", acotó. Ante esta situación, esperan que la población viralice las imágenes.

La anterior semana se publicó la foto de Dayana Algarañaz, hija de Hurtado, y esta semana se lo hará con la foto de Valeria Vaca, cuyopadre se encuentra enfermo en Oruro, pues recorre el país buscándola.

Aquí puede ver la página de la Asociación