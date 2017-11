Peter Brennan quiere reunirse con Evo Morales antes de regresar a EEUU

El encargado de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Peter Brennan, solicitó una reunión de despedida con el presidente Evo Morales y el canciller Fernando Huanacuni, en medio de las acusaciones en su contra por presunta conspiración e injerencia en asuntos internos del país.

"He pedido una reunión de despedida con él (Evo Morales), todavía no tenemos la respuesta, pero sí como corresponde yo pedí; también pedí una reunión con el Canciller, hablé con él y espero que podamos reunirnos en las próximas semanas, antes de que me vaya", afirmó.

El pasado 7 de noviembre, el presidente Morales manifestó que no le temblará la mano para expulsar de Bolivia a Brennan si continúa "conspirando" contra su gobierno.

Días después, denunció que el diplomático estadounidense se reunió con el expresidente Carlos Mesa para supuestamente "decirle que Evo no puede ser nuevamente Presidente" y para ofrecerle todo su apoyo para que la exautoridad sea candidato en próximas elecciones.

Otras autoridades del Gobierno también se encargaron de difundir fotografías de otros encuentros de Brennan con algunos analistas, periodistas y políticos.

En medio de esta situación, Brennan dijo esta mañana, tras una visita al gobernador Rubén Costas en Santa Cruz, que siempre trató de evitar las polémicas durante toda su gestión en Bolivia.

"Siempre durante mi periodo aquí he tratado de enfocarme en lo positivo, en áreas donde tenemos intereses en común y creo que hemos logrado ciertas cosas en la parte comercial, unos intercambios culturales, educativas, también en la preservación cultural hemos tenido proyectos importantes (...) entonces me voy satisfecho, yo creo que nosotros tenemos que mirar hacia el largo plazo, hacia cómo podemos mejorar las relaciones (entre ambos países) a largo plazo y no enfocarnos demasiado (en) pequeñas diferencias que surgen", sostuvo.

Cuando fue consultado cuál era el objetivo de sus reuniones con líderes políticos del país, Brennan respondió que sólo cumplió las funciones que cualquier diplomático realiza.

"Son los objetivos que tienen todos los diplomáticos, estamos aquí para estrechar relaciones, no sólo a nivel nacional, también a nivel regional, municipal, es lo mismo que hace su encargado de negocios en Washington (Pablo Canedo), yo se que él se reúne con muchos políticos en nuestro congreso, alcaldes de distintas ciudades, esas son funciones normales de un diplomático, porque eso al final puede ayudar a estrechar más las relaciones entre los pueblos y entre los países", apuntó.