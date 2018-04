Percy se mete en el caso mochilas y genera molestia en Demócratas

En el seno de los Demócratas no cayó nada bien la última declaración del alcalde Percy Fernández, que se refirió a José María Leyes (2º vicepresidente de partido), como a alguien a quien le gusta el dinero y que la situación legal que enfrenta es consecuencia de malas acciones administrativas. "Le pelaste hermano, andate. Aunque seas buena gente, good bye (adiós)", dijo.

El burgomaestre cruceño fue más allá y dejó entrever, que Leyes tiene responsabilidad directa en el caso de sobreprecio del caso mochilas, que supone un daño económico al Estado de cerca de 10 millones de bolivianos. "Sos buena gente, pero le pelaste, te gustó la plata, metiste la pata (...) la cosa es insalvable", insistió.

Demócratas, a través de José Carlos Gutiérrez, descalificó estas declaraciones y más bien, cuestionó la "soltura con la que habla Fernández" ya que él debió enfrentar un proceso por corrupción en el denominado Caso dron. "Él puede opinar lo que quiera, pero lo hace con mucha soltura, con seguridad, porque sabe de la relación que tiene con el Gobierno y la protección que tiene".



Para el diputado la justicia no actúa igual cuando se trata de encarar procesos judiciales en contra de opositores y sus aliados. Mencionó al exalcalde de Cochabamba, Edwin Castellanos, 'Cholango' (MAS), vinculado en varias denuncias por hechos de corrupción dentro de su gestión y en esa "misma sintonía" está el burgomaestre cruceño que "debe sentirse tan seguro frente a la impunidad que han tenido sus propios funcionarios o administración en el caso dron".

"Percy ha hecho campaña en favor de la reelección de Evo Morales. No respeta la ley, ni la decisión de los bolivianos. El mensaje para Percy es que él no es el alcalde eterno (...) no le cae bien a nadie en este pueblo que lo ve chupar las medias a Evo Morales, que se ponga unas gafas y diga que es un 'tipango'", enfatizó.

Sobre el caso dron



En marzo de 2016, el Comando Departamental de la Policía se negó a recibir un dron y un camión de monitoreo, adquirido por la Alcaldía cruceña por Bs 3,7 millones, con un presunto sobreprecio. El entonces comandante departamental policial remitió un informe puntualizando diferencias insalvables dentro de las características y especificaciones técnicas definidas oportunamente, entre lo solicitado al municipio para el control del monitoreo móvil de la Policía y lo adquirido por la comuna

Por el caso dron, José Canudas dejó el cargo de secretario municipal, pero luego fue contratado como asesor del Concejo Municipal. Los otros funcionarios municipales involucrados en el tema fueron destituidos de sus funciones.



Para Demócratas, Leyes es un mártir



El gobernador Rubén Costas, junto a miembros de Demócratas, catalogó a Jose María Leyes, como un 'mártir' del 21F, al considerar que se activó un plan que buscaba su destitución y así violentar sus derechos políticos e impedir que ejerza como alcalde en Cochabamba consumando otro golpe a la democracia en Bolivia.

El líder opositor informó que estos "atropellos" serán llevados ante organismos internacionales y que habrá una querella penal contra el juez Fernando Jiménez, que dictó restricciones contra Leyes.