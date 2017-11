Pastor Mamani niega nexo familiar con vocal del Tribunal Electoral

"Pastor Mamani es un hombre de bien y lo va a seguir siendo cuando llegue al Tribunal Constitucional", afirmó el candidato a magistrado. Niega relación familiar alguna con el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Idelfonso Mamani.

En entrevista con EL DEBER, el jurista señaló que "hay millones de Mamanis en Bolivia y no todos podemos ser parientes" y explicó que "absolutamente no tengo ninguna relación familiar con el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Idelfonso Mamani. Yo soy del norte de Potosí, y este señor parece que es de Potosí, no sé, de algún lugar. No hay ninguna relación con este señor".

El diputado opositor Amilcar Barral, con información que maneja Unidad Nacional (UN), develó el supuesto nexo familiar entre ambos y solicitó que se investigue eso para transparentar el proceso de las elecciones judiciales.

"Yo solamente a este señor lo conozco por alguna relación o alguna vez, cuando era presidente del Tribunal Supremo de Justicia, podría haber llegado a estar en un acto, pero en absoluto, no tengo relación familiar (...) Que se investigue qué relación hubiera en el árbol genealógico, no tengo ni siquiera contacto o diálogo", agregó Mamani.

El postulante al TCP denunció que existe un "transfondo político" con la intención de hacer daño a su candidatura. "Yo me siento tranquilo, entiendo que en este proceso van a haber personas que intentarán perjudicar", acotó frente al rechazo de denuncias en su contra por hacer campaña.

Consultado sobre sus dichos de admiración al "proceso de cambio", aseveró: "la gestión del presidente es favor del pueblo boliviano, por eso dije que admiro la gestión de administración del Gobierno. En ningún momento me refería al problema político"

Respecto al debate relacionado a la reelección se limitó a comentar que "es el actual Tribunal Constitucional el que debe resolver, de acuerdo a la norma. Simplemente hay que resolver respetando la primacía de la Constitución y de la normativa vigente".