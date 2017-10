Pasajeros denuncian que BoA bajó sus maletas sin consentimiento

Pasajeros del vuelo OB 0684 de Boliviana de Aviación con destino La Paz-Santa Cruz denunciaron que sus maletas no llegaron a la terminal aérea cruceña, situación que causó malestar y perjuicio en los usuarios que debían hacer escala internacional para otro destino.

"Aterrizamos en Viru Viru y cuando esperábamos las maletas, se nos acercan y nos dicen que estas no llegaron, que la tuvieron que bajar sin avisar. Explicaron que necesitaban reducir 700 kilos para que la nave pueda decolar y que no suframos ningún percance por el mal clima", informó un pasajero que no quiso identificarse.

La persona añadió que las irregularidades iniciaron en La Paz, cuando el piloto de la aeronave explicó que por problemas climatológicos se debía reducir la carga.

"El piloto invitó a seis pasajeros que puedan bajarse del avión voluntariamente y les daban de regalo un pasaje, ya sea de ida o vuelta, aduciendo de sobrepeso y la nave no podía decolar, bajaron seis pasajeros y el avión alzó vuelo", indicó.

Este medio intentó contactarse con los encargados de comunicación de BoA; sin embargo, no atendieron al contacto telefónico.