Pari dijo que no recuerda el monto exacto que robó del Banco Unión

El exjefe de Operaciones de la Agencia del Banco Unión en Batallas, Juan Franz Pari, aseguró que no recuerda el monto exacto de dinero que logró sustraer de la entidad financiera, aunque estimó que la cifra posiblemente llegó a unos 20 millones de bolivianos.

"No recuerdo exactamente el monto, pero debe ser más o menos unos 20.000.000 (veinte millones de bolivianos)", afirmó Pari en su declaración informativa después de su captura, documento que fue revelado en las últimas horas a través de diferentes medios sociales.

Sin embargo, la Fiscalía al momento investiga el desfalco de al menos 37,6 millones de bolivianos al Banco Unión.

Asimismo, Pari remarcó que “absolutamente nadie” le ayudaba en el retiro físico del dinero del Banco Unión porque “además eso lo hacía al final del día”. “Entonces no me daba el tiempo ni el lugar para guardar (el dinero) en ninguna otra parte”, sostuvo.

Cuando le pidieron que relate de forma cronológica la sustracción del dinero, el procesado dijo que dentro de sus funciones generales como Jefe de Operaciones tenía que realizar el control de la carga de ATM, es decir, cajero automático.

Y en el cajero automático “se utiliza un software, que centraliza todos los movimientos del Banco, vale decir, depósitos, retiros, egresos e ingresos y otros, mientras cumplía este trabajo, sospeché que nadie controlaba este trabajo, en este caso las cuentas contables”, explicó.

Entonces “como estaba años trabajando (en el Banco) me di cuenta que no se hacía un control exhaustivo en esa cuenta, es así que hablamos con Miguel Ángel Antezana buscando soluciones, le comenté esta idea de que no había control y dentro de sus creencias vio que era factible hacer el daño, es así que por el mes de diciembre (del año pasado) empezamos por primera vez a sustraer el dinero”, relató.

Detalló que la primera vez logró sustraer aproximadamente 20.000 bolivianos y viendo que no existía el control, siguió con el ilícito. Es así que luego “empezamos a hacer de manera continua por montos diferentes entre 150.000 a 200.000 bolivianos”, recordó.