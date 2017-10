Pari ampliará lo que dijo sobre millonario desfalco

El Fiscal de Distrito de La Paz, Edwin Blanco, informó que el exjefe de Operaciones del Banco Unión en Batallas, Juan Pari, ampliará su declaración sobre el millonario desfalco en el que incurrió. Sustrajo más de 37 millones de bolivianos en algo más de un año.

"Formalmente nosotros no tenemos un memorial presentado por Pari a objeto de que él solicite declarar ampliatoriamente, pero nosotros sí tenemos interés en tomarle una declaración ampliatoria y lo vamos a hacer una vez que acabemos de procesar los datos", explicó hoy el investigador en entrevista con radio Compañera.

Durante una entrevista con un medio impreso, el expersonero de la entidad financiera sostuvo: "Son las primeras (declaraciones), en las que me presionaron física y psicológicamente. Hasta ahora no me permiten realizar mi declaración ampliatoria y mis abogados no han tenido acceso al cuaderno de investigaciones".

Blanco detalló que la finalidad de volver a hacerlo declarar es ver si miente o dijo la verdad. La primera vez que compareció ante fiscales sostuvo que no sabe la cantidad exacta del dinero que robó, presumiendo que eran unos 20 millones.

"Este señor Pari al haber vertido ciertas declaraciones a un medio de prensa y no de manera formal al Ministerio Público está obstaculizando seriamente la investigación y ese riesgo procesal va a ser utilizado por el Ministerio Público para impedir la salida de este ciudadano (de la cárcel)", acotó el fiscal.