Juan Franz Pari Mamani, principal acusado del desfalco millonario al Banco Unión, amenazó a la esposa de uno de sus empleados diciéndole "cuídate, a cagado toda tu descendencia", y por este motivo se le inició otro proceso penal, según revelan documentos a los que accedió ANF.

Viviana V. F. es esposa de Alexis Daniel C. H.; Alexis Daniel fue excompañero de colegio de Juan Franz Pari y fue vinculado en el desfalco al Banco Unión porque pretendía salir del departamento de Pari, ubicado en un edificio de Obrajes, ocultando documentos en medio de dos frazadas que tenía en su poder. Actualmente Alexis Daniel y Pari guardan detención preventiva por el desfalco millonario a la entidad bancaria.

Según la denuncia interpuesta por Viviana V. F. ante Policía y Fiscalía de Tarija, el 5 de febrero del presente año Pari la amenazó gravemente a ella y a toda su familia porque supuestamente le había hecho algo a Alexis Daniel.

"No sabes con quién te has metido, vas a cagar, al Alexis no se le hace eso, cuídate, ha cagado toda tu descendencia, tu abuelo, tu padre, hijos y nietos, haz cagado con todos nosotros y te doy dos días de vida. Porque soy cuate te doy tres días. Hasta luego", refiere la amenaza que habría sido vertida por Pari contra Viviana.



La victima refiere que Pari envió la amenaza a través del celular de su esposo Alexis, mediante WhatsApp. Le hizo llegar un audio con todas las amenazas e insultos mencionados en la denuncia. La denunciante adjuntó los audios enviados por Pari como prueba para que sea procesado por el Ministerio Público de Tarija.