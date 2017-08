Parada militar será en un páramo cerca de Achacachi

Kjasina es una pampa en medio de dos cerros, a un kilómetro de la doble vía La Paz-Achacachi, en plena construcción. Para llegar se debe desviar por un camino de tierra. La primera tarea de los operadores de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena), que trabajan en medio de la nada hace una semana, fue limpiar y armar el terreno antes de que se levante la infraestructura que albergará a los altos mandos del Gobierno nacional, a los legisladores y sus invitados.

Aquí, en este yermo páramo de altiplano tendrá lugar la parada militar del 7 de agosto, lejos de las atestadas capitales en las que solía hacerse antes, como Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Sucre o Cochabamba. Hasta esta pampa llegó ayer EL DEBER.

Toda la planicie estaba cubierta de plantaciones de cebada y alfalfa, que fue cosechada hace poco tiempo por los propietarios de los pueblos más cercanos.

No existe ningún tipo de servicio: ni agua potable, ni energía eléctrica o alcantarillado. Nada de nada. Los uniformados acá se niegan a explicar cómo van a solucionar esta deficiencia de servicios para su parada militar porque tampoco se puede recurrir a Achacachi, pueblo que está a cinco kilómetros y donde hay un conflicto al rojo vivo que aún no da señales de arreglarse.

Dicen los militares que el bloqueo de los achacacheños no les preocupa. Cinco kilómetros pueden ser suficientes. En cambio, los técnicos que trabajan en el lugar creen que no es posible ignorarlos porque cuando hablan de ‘medidas de presión’, ellos se organizan para vigilar si los pobladores de Achacachi vendrán a destruir la maquinaria. Por eso trabajan con un ojo en el campo y otro en el pueblo.

“Dicen que el primer ensayo será el viernes”, cuentan los escasos vecinos que merodean en las proximidades del desolado escenario, mientras que el domingo será el ensayo final, confirman los técnicos militares.



Conspira también el clima. Los operarios dicen que solo pueden trabajar desde las 9:00 hasta las 17:00. El frío congela y corta las manos.



El escenario



Con dificultad, por el terreno gredoso, los técnicos apisonaron el suelo. Creen que el ancho de ese camino, por donde pasarán las tropas, es demasiado angosto para las exigencias de los jefes militares, que, por ejemplo, ayer definieron que en el cerro se instalarán los tres palcos; al frente estará el “tejido social”, es decir, el pueblo, y en medio, las tropas.



Allí será la jura a la bandera, pero para la desconcentración e inicio del desfile, las tropas deberán rodear el cerro, donde estará el palco presidencial, para ingresar por el nuevo camino. Ayer, los ingenieros militares estaban preocupados por borrar los huellones que pueden dejar las orugas de la maquinaria pesada.



Todo en el campo



La parada militar será el inicio de los actos castrenses en el área rural del país. “Al año se tiene planeado hacerla en la Chiquitania”, confirmó uno de los militares que trabajaban en el diseño del denominado Campo de Marte. Al menos dos compañías de soldados del Regimiento de Infantería 8 Ayacucho, acantonada en Achacachi, trabajaban allí.



Los uniformados explicaron que hasta ahora se presentaron las paradas militares en las capitales de departamento pese a que el principal actor de las FFAA es el joven campesino. El 80% de los militares son gente de campo.

El lunes esperan que se concentren unos 40.000 efectivos organizados en tres grupos: el primero, del servicio pasivo; el segundo, los activos, que serán unos

15.000 soldados; y finalmente otros 20.000 reservistas, que son los jóvenes y adultos que pasaron por los cuarteles.

Los militares no saben si estos reservistas son los bravos ‘ponchos rojos’ o pobladores llanos de otras comunidades.



Para ellos son personas que quieren participar y por eso se les asignó un espacio al lado izquierdo del palco presidencial, que estará construido hasta el fin de semana, de acuerdo con lo dicho por los técnicos.



Mientras tanto, en Achacachi, donde de hecho había mejores condiciones para este desfile, se preparan “medidas efectivas, pero que no son de choque”, afirman los dirigentes.



“Tenga usted por seguro que lo que hagamos será sentido por los asistentes a la parada y le digo algo más: que lo que se defina será acatado por todos los achacacheños”, amenazó uno de ellos. Ese día, los que estarán con un ojo en el desfile y otro en el pueblo, no serán los operadores, serán los militares.

El factor movilización en provincia Omasuyos

Los militares tratan de minimizar la movilización de Achacachi en los días previos al desfile del 7 de agosto y reivindican el significado de la provincia Omasuyos.



Esta provincia tiene seis municipios, 40 cantones o comunidades y 84.000 habitantes y los organizadores esperan que la mayoría de estas personas estén presentes en la parada del próximo lunes.



Sin embargo, Achacachi es la capital de la provincia, concentra a 46.000 habitantes, según el Censo 2012, además que es vecina de la combativa Warisata.



Cada domingo, Achacachi concentra a los pobladores de todas las comunidades y es famosa por la feria que se organiza en la plaza principal, esta feria es la más grande de la región y la más importante.



El cuartel de los “ponchos rojos” está en Kalachaca, al ingreso a Achacachi y es el único pueblo con doble vía.