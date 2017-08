Parada militar costará Bs 2,7 millones

La construcción de la infraestructura, la preparación del terreno y la movilización de las tropas para la parada militar del 7 de agosto en Kjasina tendrá un costo de Bs 2,7 millones, para un acto que durará solamente tres horas, informó anoche el comandante en jefe de las FFAA, general Luis Ariñez Bazzan.

“Tenemos un presupuesto para movilizar y construir que se descompone en las tres fuerzas, el monto es de dos millones setecientos mil bolivianos, pero ese es el presupuesto que tenemos dentro de nuestro POA”, explicó el jefe militar anoche en rueda de prensa.

Ariñez Bazzan explicó también que la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena) tiene la maquinaria pesada que les permite hacer “algunos trabajos” en la zona, aunque luego dijo que las actividades se realizan desde hace dos semanas para acondicionar el terreno.

Sin mencionar números, el jefe militar confirmó que serán tres grupos los que estarán presentes el lunes: el primer grupo de personal pasivo, oficiales y suboficiales; luego el personal activo de tres departamentos, La Paz, Oruro y Potosí; finalmente los reservistas o ‘ponchos rojos’.

No se necesitan servicios

Según él, el acto militar durará tres horas aproximadamente y para ese tiempo no se requiere de servicios básicos en la zona, “usted no ha encontrado servicios básicos, pero para una ceremonia de tres horas usted no necesita todo esto (los servicios)”, retrucó anoche Ariñez.

EL DEBER constató en Kjasina que no hay ningún servicio básico. Se prevé trasladar generadores móviles para la energía eléctrica, colocarán tanques de agua y habrá letrinas militares distribuidas en distintos lugares de este páramo despoblado.

A cambio de toda la afectación al paisaje natural que ocasionará el acto, Ariñez dijo que Cofadena dejará un pozo de agua en la zona y otros pozos en la provincia Omasuyos, trabajo que se realizaría después de la parada militar.

Según los militares, hubo una revisión e inspección a tres lugares, Huarina, Warisata y Achacachi, y dijo que ninguna de estas poblaciones ofrecía un espacio lo suficientemente grande como para realizar el acto y por eso se decidió que sea en Kjasina (aunque el 7 de julio se oficializó que sería en Achacachi). Luego de los problemas que se suscitaron, el 24 de julio se anunció que todo sería en Kjasina.

Ahora los militares dicen que presentaron el plan del acto al presidente Evo Morales el 29 de mayo y que, luego de un breve debate, el capitán general aceptó la sugerencia y decidieron buscar el lugar adecuado para esta parada militar.