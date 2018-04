Para Héctor Arce, Luis Almagro actúa políticamente 

El ministro de Justicia, Héctor Arce, descalificó este al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro y a la comisión de Venecia, instancia que señaló que la relección presidencial no es un derecho humano. Aseguró que ambos tienen "intencionalidad política".

"Es lamentable que un funcionario, porque eso es Almagro en la OEA, haya hecho consultas a organizaciones foráneas, llama la atención la intencionalidad política cuando la OEA es un organismo de integración regional que abarca a más de una treintena de países de todo el continente americano, es un organismo que tiene sus propias instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos", dijo el ministro.

Además, descalificó a la comisión de Venecia. "No es un órgano institucional de la Unión Europea, la comisión de Venecia no es un órgano formal del continente europeo. Es una comisión formada por abogados, se fundó con un objetivo sano el año 1990 pero en el transcurso del tiempo su carácter eminentemente jurídico ha sido diluido y se ha constituido cada vez más en una organización con fines políticos, cuyos dictámenes, cuyos análisis se han alejado cada vez más de lo jurídico y se han convertido en dictámenes políticos que no son vinculantes para absolutamente ningún estado ni ninguna institución internacional".