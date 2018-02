Para Gonzales, Muñoz busca 'desmoralizar' antes de alegatos orales

A casi un mes de las audiencias orales en la demanda marítima en la Corte Internacional de Justicia, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales afirmó que el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, pretende desmoralizar e infundir miedo a Bolivia respecto los resultados del proceso.

"Lo que pretende el señor (Heraldo) Muñoz es desmoralizarnos, atemorizarnos, infundirnos ciertos miedos para ir a ese escenario que es el escenario oral", declaró el presidente del Senado en respuesta al jefe de la diplomacia chilena.

Muñoz luego de una reunión con su equipo jurídico que lleva adelante la demanda marítima dijo que estaban tranquilos porque supuestamente la Corte Internacional de Justicia fallará en contra de Bolivia.

"Estamos muy bien preparados y tranquilos porque lo principal que buscaba Bolivia ya no lo consiguió. Primero el acceso soberano, el derecho de acceso soberano que la Corte dijo que no era el caso, que este caso es sobre una supuesta obligación a negociar que tiene que ser demostrada y si existiese esa negociación implicaría por parte de la Corte un no prejuzgamiento del resultado, que dependería exclusivamente de las partes", afirmó Muñoz.

Gonzales refutó esta posición y aseguró que el equipo jurídico de Bolivia conformado por abogados nacionales e internacionales tendrá un rol impecable, porque existen los elementos jurídicos, históricos y morales para demostrar que Chile asumió compromisos con Bolivia para resolver el diferendo marítimo.

"Le sugerimos que no pretenda ni asustarnos ni desmoralizarnos porque nuestro equipo jurídico está muy lejos de esa situación, conocedores que tenemos los mejores argumentos jurídicos, históricos y morales para plantear ante la Corte Internacional de Justicia", afirmó la autoridad.

Las audiencias orales se realizarán entre el lunes 19 y el miércoles 28 de marzo de este año.

Bolivia y Chile plantearán sus argumentos respecto a la demanda marítima que interpuso el país exigiendo que Chile negocie una salida soberana al océano Pacífico.

Por su parte la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño afirmó que Bolivia confía en el máximo tribunal de justicia de la Organización de las Naciones Unidas para que se haga justicia en el diferendo histórico.

"No vamos a adelantar criterio sobre un pronunciamiento que debe hacer la Corte Internacional de Justicia. Respetaremos como lo hicimos desde el principio todas las decisiones de La Haya, por eso acudimos a esa corte", afirmó la autoridad.