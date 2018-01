El presidente Evo Morales calificó este lunes como un "problema pequeño" el conflicto de los médicos, que se encuentran en paro indefinido desde hace 40 días, y aseveró que "ahora sí" se ejecutará en Bolivia el anunciado seguro universal de salud.

"Como siempre se presentan pequeños problemas, como de los médicos, no faltan los problemas, pero los problemas son pequeños, no son reivindicaciones de cambios estructurales", afirmó Morales, durante la entrega de una obra en el municipio de Sacaba.

La autoridad agregó que la "gran diferencia" de los conflictos de antes con los que ahora se registran, es que en el pasado se realizaban movilizaciones para cambiar Bolivia, principalmente su matriz económica, y no sólo por demandas regionales o sectoriales.

Nosotros "somos de las marchas (...) en defensa de nuestra identidad, dignidad, soberanía, la hoja de coca, defendíamos los recursos naturales, (pedíamos) la nacionalización, por tanto, eran por cambios estructurales para la economía, pero (ahora) algunos no quieren trabajar mucho, no quieren ni atender a los enfermos, algunos solo tienen ambición sectorial", lamentó.

Evo se manifestó sobre el paro médico este lunes en Sacaba | Foto: ABI

Entre tanto, el diálogo entre el Gobierno y la dirigencia del Colegio Médico finalmente se instaló ayer en la ciudad de Santa Cruz gracias a la intervención del ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Luego de varias horas de negociaciones, el diálogo ingresó en cuarto intermedio hasta las 16:00 de este lunes con el compromiso de retomar el encuentro en Cochabamba.

"Saludo al compañero Ministro de Gobierno (por su esfuerzo), está con una comisión de entendimiento, esperemos que los colegios médicos sean responsables con la vida, con los enfermos, con el pueblo y (esta tarde se pueda) acordar y resolver", remarcó.

Además, el Presidente confirmó que esta semana se reunirá con la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) para oficializar la convocatoria a un encuentro nacional para construir un nuevo sistema de salud con el objetivo de consolidar el proyecto de salud gratuita.

PUEDES LEER | Mujer gasificada en Paila es diagnosticada con muerte cerebral

"Ahora sí vamos a empezar con el seguro universal de salud para el pueblo boliviano. Lo que yo aprendí es que de los problemas, de las dificultades, surgen nuevas oportunidades (...) agradecer al Colegio Médico porque nos han hecho problemas y ahora (a partir de eso) el pueblo boliviano de verdad va a tener salud gratuita, esa es nuestra meta", aseveró.

Asimismo, saludó al grupo de médicos que la semana pasada se reunió en La Paz para constituir la Confederación de Médicos de Bolivia, una entidad paralela al Colegio Médico.

Son "nuevos médicos, nuevas generaciones que tienen otra mentalidad, no son conservadores, no están pensando que la medicina es una mercancía y la vida es plata, (...) los nuevos médicos se han organizado en una confederación y vamos a trabajar con ellos para implementar los nuevos hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel si los (otros) médicos no quieren trabajar", apuntó.