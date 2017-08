Pando será sede de un festejo muy plurinacional

Evo Morales dará su mensaje a la nación, por primera vez en 11 años, desde Cobija. El hecho, entre tropas militares, burócratas de ministerios y obreros en arreglos, ya tiene más que alborotada a una capital de Pando que ayer en la tarde ardía a 32°C. Y es que, para ese discurso presidencial y para la sesión de honor por el 6 de agosto, por los 192 años de la fundación de Bolivia, toda la cúpula del poder nacional asistirá a un acto organizado en el salón principal de Los Cerrillos, un balneario a una cuadra del río Acre, frontera con Brasil, de frente a Epitaciolandia. Allí, a las 9:00, abrirá la sesión de honor la Camerata Illimani, jóvenes instrumentistas del Movimiento Sinfónico de El Alto, que ayer, consumidos por el calor, ensayaban un popurrí de música camba, de los andes y de los valles. Algo tan plurinacional como el concepto general para el domingo.

Antes de la sesión de honor, a las 7:00, llegados desde La Paz, los Colorados de Bolivia rendirán honores militares por la fecha, tras la llegada del presidente Morales a la plaza Germán Busch. Minutos después, habrá una ofrenda floral en memoria del libertador Simón Bolívar, la iza de la wiphala y de la tricolor, para acabar con una misa ‘inter-religiosa' andina-amazónica.

Según el protocolo divulgado por la Vicepresidencia, el acto en Los Cerrillos durará máximo cuatro horas. Luego, a partir de las 16:00, vendrá el desfile cívico militar, entre camuflados, instituciones nacionales y locales, campesinos colonizadores, pueblos indígenas. Como cada año, la organización del festejo patrio está a cargo de la Vicepresidencia, dice una funcionaria de ese despacho. El alcalde de Cobija, Luis Gatty Ribeiro, y el gobernador de Pando, Luis Adolfo Flores, cubren la logística.

El otro polo



David Choquehuanca primero y Eugenio Rojas después, fueron los ministros que ya intentaron negociar con Achacachi, pero las acciones de los ministros no prosperaron. Ahora el presidente, Evo Morales designó al ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, nuevo negociador ante el conflicto en esa región. “Intentamos, hicimos todos los esfuerzos para dialogar pero ellos dicen ‘hermano Eugenio ahora no, esperaremos', entonces hay que respetar. Soy sincero y tengo la humildad siempre, hay que esperar no entorpecer, siempre hay problemas en las familias", dijo el ministro en conferencia de prensa.



El dirigente de Fejuve-Achacachi, Pedro Villca, informó de que la asamblea del viernes decidió un cuarto intermedio en las medidas de presión hasta las 18:00 del domingo cuando se repondrá el paro cívico con suspensión de actividades, explicó también que el lunes realizarán una marcha de protesta dentro de la jurisdicción de la ciudad.



De igual forma, reveló que fueron convocados por el Gobierno para reunirse y acordaron el encuentro en la localidad de Huarina. Allí expondrán las demandas que tienen: el cese de la persecución a los dirigentes de Achacachi; la renuncia del Alcalde, Edgar Ramos, y el pago de los daños por destrozos que hicieron los ponchos rojos en el saqueo del 15 de febrero.