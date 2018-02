El caso Banco Unión destapó en las últimas horas una supuesta red de extorsión que, inicialmente, involucra a un fiscal, un abogado y un exfuncionario del Órgano Judicial, que habrían sonsacado diferentes montos de dinero a algunos de los implicados en el desfalco millonario a la entidad financiera.

Según documentos a los que accedió ANF, Juan Pari, principal acusado del desfalco a Banco Unión, supuestamente entregó $us 25.000 y terrenos a un fiscal. En cambio los hermanos Juan Carlos y William Gott, $us 90.000 a un exfuncionario del Órgano Judicial.

"Se entregó la suma de $us 25.000, estando yo en celdas judiciales", asegura Pari en una denuncia penal que planteó el pasado viernes en el Ministerio Público de La Paz por los delitos estafa y extorsión.

CONOCE MÁS:

Pari, presuntamente, entregó el dinero al fiscal a través del abogado de los hermanos Gott, Edwin S. G.; sin embargo, el representante del Ministerio Público negó de manera enfática ese extremo.

El fiscal aludido anunció que en una conferencia de prensa presentará toda la documentación que respalda su inocencia.

Entre tanto, Pari en su denuncia indica que incluso el abogado de los hermanos Juan Carlos y William Gott lo visitó en el penal de Chonchocoro, para advertirle que no debía revelar los pagos irregulares que realizó, es decir, los $us 25.000.

De acuerdo a la versión de Pari, el abogado le habría amenazado que si revelaba los pagos, el fiscal tomaría medidas contra él.

Por eso, "(los mencionados) han sido las personas que me han estafado y extorsionado aprovechándose de mi situación difícil en la que me encontraba y han sacado provecho para beneficio propio", señala Pari.

LOS GOTT Y EL CASO PARI:

Segundo hecho

El otro caso de supuesta entrega de dineros fue revelado por el propio fiscal aludido, quien en enero pasado presentó un informe al Fiscal Departamental de La Paz.

ANF también accedió a ese documento y en su contenido, el fiscal afirma que el entonces funcionario del Órgano Judicial, Amilcar Samuel H., usó su nombre para sonsacar elevados montos de dinero a los hermanos Gott.

"(Amilcar) estaría cometiendo cobros de sumas cuantiosas a efecto de no proceder a la aprehensión de los Gott, llegando a exigir aproximadamente una suma de $us 100.000 como primer pago, pero los hermanos Gott le habrían entregado una suma de $us 90.000", señala el fiscal en su informe.

Además, explica que Amilcar en realidad pidió a los Gott un total de $us 200.000, que supuestamente debía ser cancelado en dos pagos.

Los primeros 100.000 eran para que los Gott no sean aprehendidos y el resto para excluirlos del caso Banco Unión.

Por esta acusación, ahora Amilcar está detenido preventivamente en el penal de San Pedro de La Paz.

Juan Carlos Gott también está detenido en ese penal, pero por el caso Banco Unión, mientras que su hermano William está recluido en la cárcel de San Pedro de Oruro por el mismo caso de desfalco.

TAMBIÉN PUEDES LEER: