Pagan cuartos en hotel Las Américas a policías

Las habitaciones 456, 457 y 458 del hotel Las Américas han sido reservadas y pagadas para los policías Walter A. Marilyn V. y Gary L., además de pasajes en flota para que se presenten el lunes en Santa Cruz para declarar por el caso de supuesto terrorismo.

Los.recibos fueron presentados hoy al Tribunal Primero de Sentencia, que determinó la semana pasada que sea Alcides Mendoza, detenido preventivo de este juicio, quien corra con los gastos de transporte de sus testigos, pues estos adujeron, mediante memorial, que no contaban con recursos para trasladarse desde La Paz hasta Santa Cruz.

Gary Prado, abogado de Mendoza, señaló que gracias a la cooperación de amigos del procesado se pudo costear los pasajes para tres de los 10 policías que están en su lista de testigos.

Recordó que los agentes, que participaron del operativo en Las Américas la madrugada del 16 de abril de 2009 donde murieron tres personas, adujeron que no tenían recursos y no que están bajo deber de abstención, para que cuando lleguen a Santa Cruz no argumenten eso.

El juez dijo que la defensa debe coordinar con los testigos la entrega de pasajes y reservas de hotel.