Pablo Vidal: “Deben existir instancias de diálogo para solucionar este problema”

Hace 7 horas

Pablo Vidal, diputado de Revolución Democrática, describe la posición de su partido, que es más abierta con relación a la demanda marítima boliviana.



¿Ustedes son un partido con una tendencia a favor de Bolivia?

Nosotros somos un partido político chileno que, obviamente, tiene una tendencia chilena, pero creemos en el diálogo y en la integración regional latinoamericana. Creemos que tienen que existir instancias fraternas de diálogo para solucionar este problema. Pero no creemos que el camino de la judicialización sea el correcto.



¿No está de acuerdo entonces que Bolivia hubiera recurrido a La Haya?

Y Chile lo hizo con el tema del Silala. Para tener un buen entendimiento, la vía judicial no es el mejor camino. Un juicio siempre deja heridas y el presidente Evo Morales dijo cosas dañinas contra nuestro pueblo y no es correcto. El buen entendimiento que hay en el norte debe llevarse a la mesa de las negociaciones. Digámoslo, Perú tiene una responsabilidad, el tratado de 1929 lo obliga a hacerse parte de cualquier acuerdo que pueda existir entre Chile y Bolivia en los terrenos del norte. Este es un diálogo trinacional, en buena fe, en buen diálogo y no por la vía judicial.



¿Estará la solución en políticos jóvenes como ustedes?

Es probable y seguramente surgirán liderazgos jóvenes que tengan una mirada al futuro, ahí debemos ver, estamos anclados en un problema que tiene 130 años. De repente mirando a las nuevas tecnologías, en la movilidad eléctrica que tiene el litio, en el potencial que tienen nuestros territorios, tantas materias en común, sí o sí debemos ir de la mano.