Pablo Fernández: Desconocer el resultado del 21-F 'es una maleantada'

"Evo pa' vos va esta canción, sobre el 21 de febrero, Bolivia ese día votó que no haya repostulación", así empieza la canción que Pablo Fernández compuso para pedirle al presidente Evo Morales que desista de ser candidato en 2019, en cumplimiento al resultado del referendo del 21-F.

La canción fue escrita por el humorista cruceño, junto con Andrés Barba, y grabada en un día bajo la dirección de Uri Carrasco. Desde que fue compartida, ayer domingo, circuló en varias redes sociales.

"No sé cuantas veces fue visto. Muchas veces uno hace un video y lo pone solo en una fuente para saber cuántas reproducciones tiene, aquí no tengo la mínima idea. Lo compartí en varias plataformas y lo envié por WhatsApp, me interesa que se vea", cuenta el humorista a EL DEBER Digital.

Consultado sobre su motivación, Fernández dice que básicamente, la democracia significa que la mayoría decide, aunque algunos no estén de acuerdo.

"La muestra es que Evo Morales fue presidente porque la mayoría lo eligió, yo nunca voté por él pero ni modo me lo tengo que comer. Hoy la mayoría decide que el no se repostule y se quieren hacer a los locos, me parece una maleanteada", dice Fernández.

Desde noviembre, Pablo Fernández está activo en redes sociales manifestándose a favor de la democracia y afirma que lo seguirá haciendo. Por ahora, no le interesa la política pero no sabe si algún día cambiará de opinión. De momento, "no quiere complicarse la vida".

Mira el video que desde ayer está dando vuelta en redes: