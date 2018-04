Opositores dicen que Percy peca de salvajismo, de vocero del MAS y de 'chupatetillas'

Dos asambleístas opositores y el secretario ejecutivo de la Alcaldía de Cochabamba, Alex Contreras, recriminaron con dureza al alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, quien al referirse al caso Mochilas, le dijo a su colega cochabambino José María Leyes: " Sos buena gente, pero le pelaste, te gustó la plata, metiste la pata (...) la cosa es insalvable".

Contreras comentó que Fernández "responde directamente a una línea política del Movimiento al Socialismo (MAS). Repite un discurso, un libreto. Nosotros sabíamos que en este plan del golpe municipal se iba a utilizar una estrategia con voceros. Empezaron los del oficialismo y ahora salen los aliados incondicionales como este alcalde. Lógicamente él a su estilo, con muchísimas palabras irrepetibles", manifestó.

En el fondo, dijo, "sin una sentencia, estas autoridades, estos voceros sacan conclusiones y emiten sentencia contra el alcalde Leyes: habla de corrupción, de robo e incluso Fernández le dice a José María Leyes que se vaya".

Puedes leer:

El diputado opositor Tomás Monasterio expresó que "todos los bolivianos sabemos muy bien quién es Percy Fernández Añez, sabemos de su afinidad y su relación estrecha con el MAS. No vamos a caer en responderle, tenemos la obligación de defender la democracia, de estar del lado del voto de la gente, de poder luchar contra la injusticia, la población boliviana sabrá juzgar esta clase de declaraciones que van en una lógica de no respetar los principios de la democracia y seguir la lógica discursiva del MAS. No quiero pensar que sea porque tiene algún tipo de responsabilidad por ahí y que crea que por llevarse bien con el oficialismo podrá librarse de culpa. Somos personas honestas y el alcalde cruceño está en la obligación de retractarse".

Aseveró que la autoridad cruceña peca de "salvajismo" al hablar así de un colega, "sin ningún argumento válido".

El senador Edwin Rodríguez comenzó diciendo: "Yo voy a ser más duro. Qué podemos esperar de un alcalde Percy Fernández que es chupatetillas del MAS, que es amarraguatos ni siquiera de Evo Morales, sino de sus ministros. Hace el papel de vocero del oficialismo y es un despropósito el hecho de que se vaya contra la democracia, está al lado de un régimen que cada vez se aleja más de la democracia".