Opositora cosecha críticas por decir que prefiere bota militar y MAS busca rédito

“Prefiero dictadura de botas que de ojotas!”, escribió la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Norma Piérola, en su cuenta de Twitter. Suficiente para que ayer un remolino de críticas se agolpe en su contra porque, en su intento por tildar de dictador a Evo Morales, dejó ver que prefería regímenes militares antes que a un Gobierno como el actual. O eso entendieron académicos, periodistas y políticos opositores que cuestionaron su postura.

Y el partido de Gobierno, en medio de los conflictos por el Código del Sistema Penal y en defensa del voto del 21-F, intentó asociar la declaración de Piérola con un afán golpista detrás de las protestas callejeras porque ella es diputada de la sigla con la que el expresidente Tuto Quiroga buscó llegar al poder en los comicios de 2014. Una jugada de comunicación política.

“Yo discrepo, lamentable la declaración. Las dictaduras son malas todas. Aquí es con votos no con botas”, dijo Quiroga, aislando así a la parlamentaria cochabambina.

Piérola aclara



En contacto con EL DEBER, ayer Piérola se rectificó. Eliminó su tuit y dijo que quería aclarar que no es partidaria de ningún tipo de dictadura.

“Rechazo haber tenido cualquier intencionalidad de racismo contra los campesinos”, dijo la diputada opositora, pues ojotas o abarcas son un tipo de calzado que usan los campesinos, por eso el dicho alude a ese sector.

Enseguida, más de un comentarista reaccionó con críticas a la diputada elegida en democracia.



“La extrema derecha y la extrema izquierda no creen en la democracia, por eso la diputada Piérola escribe esta aberración; en tanto que sus enemigos violan el voto y la Constitución. Los que creemos en la democracia no aceptamos dictadura de ningún tipo: ni de tacón, ni de chinelas, ni de pantuflas o descalza”, reprochó el periodista y exdirector de Erbol Andrés Gómez, en Facebook.



Piérola también fue criticada por académicos. El catedrático de Comunicación de la Universidad Católica Boliviana, Rafael Loayza, cargó contra ella: “Las simplificaciones de la política nos están llevando por un camino peligroso. ¡Cuidado! La lucha democrática no puede ser la justificación del racismo ni del fascismo”. “No podemos hablar de un correcto uso de las redes, en el marco de la libertad de expresión, cuando estas se usan para denigrar y por más diferencia entre actores”, escribió el periodista John Arandia. Todos usaron capturas de su publicación.



El ministro de la Presidencia, René Martínez, buscó rédito. “Estas pruebas inequívocas nos están mostrando afanes conspirativos golpistas que van en contra de la democracia plena que estamos viviendo los bolivianos”, dijo él, para tratar de agrupar en el mismo lugar a los ciudadanos que defienden el voto del 21-F.

En la jornada

Montaño ve conspiración

“La manifestación que hizo Piérola por las redes sociales nos parece una barbaridad y es una muestra de que hay políticos de oposición que buscan conspirar contra la democracia y el gobierno del presidente Evo Morales”, dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.



Según el ministro Martínez

El Gobierno ha hecho una relación de los hechos: el viernes, la diputada Norma Piérola escribió en Twitter que prefería una dictadura de botas no de ojotas y días antes el exministro de Goni, Carlos Sánchez Berzaín publicó un artículo titulado: ¿Es obligación de las Fuerzas Armadas restituir la democracia?, que cuestiona una supuesta dictadura en Bolivia.



Desde la iglesia

El director de Información y de Prensa del Arzobispado de Santa Cruz, Erwin Bazán, como una respuesta a Piérola, publicó en su cuenta de Facebook el siguiente mensaje: “Dictadura es dictadura, con botas o con ojotas. Esto leí hoy”.