Oposición pide enjuiciar a Rada por los muertos de La Calancha

Hace 54 minutos

Elegida para la vocería de Unidad Demócrata (UD), la diputada chuquisaqueña Lourdes Millares exige a la Asamblea Legislativa Plurinacional dar curso a su petición de juicio contra el flamante ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, por sus actuaciones en 2007 como ministro de Gobierno durante los conflictos de la Constituyente y la lucha chuquisaqueña por la capitalía plena, situación que causó tres muertos en La Calancha: Juan Carlos Serrudo, José Luis Cardozo y Gonzalo Durán.



Para el MAS, la crítica de la oposición obedece a afanes conspirativos que no respetan la prerrogativa presidencial de designar a los colaboradores que a él le parezcan de confianza. Así retrucó Franklin Flores, diputado del MAS.



Según Millares, la Fiscalía General pidió autorización a la Asamblea en 2009 para abrir un juicio de responsabilidades contra Rada, pues las antiguas leyes establecían ese procedimiento para juzgar a presidentes, vicepresidentes y ministros. Pero el pedido no fue oído. Millares dice haber pedido tres veces enjuiciar a Rada, “pero el presidente da un mensaje de impunidad al blindarlo”.



Sobre el caso de Zavaleta, UD señaló que él viene del MSM de Juan del Granado y que estiman que su designación es una suerte de compensación por no haber podido lograr la venia para presidir Diputados.