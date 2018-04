La oposición, a través del diputado Wilson Santamaría, lamentó que la Asamblea Legislativa no hubiese cumplido dos resoluciones del Tribunal Constitucional para reemplazar el Código Civil Banzer, pero admitió que la norma se aplica en losradjuzgados por lo que no se habría geneo inseguridad jurídica y que Unidad Nacional aún no analizó si corresponde o no un juicio de responsabilidades.

"Lamentamos que no se haya cumplido, pese a que existía un plazo para el cumplimiento de una resolución de un órgano de Justicia, para trabajar una actualización en la norma civil", comentó Santamaría.

Además, el legislador mencionó que en su cuenta de Twitter, el ministro de Justicia, Héctor Arce, escribió que no se está haciendo absolutamente nada en la socialización del nuevo código y que una nueva ley debe redactarse a partir de un consenso con la ciudadanía.

"El año pasado se han conformado comisiones para el código civil otra para el comercial y otra para el administrativo. El presidente de la comisión para el Civil está César Villarroel, ex postulante en las elecciones judiciales. Así que no nos vengan con ese cuento", dijo el asambleísta opositor.

Villarroel declaró a EL DEBER que el proceso de redacción está concluido y que se realizaron dos borradores de la norma que tiene más de 1.600 artículos.

Santamaría aseveró que lo que hay que preguntar al Gobierno es cuánto costó el proceso y cuándo se socializará.

Se le consultó al diputado sobre la idea del ex magistrado del TCP, Gualberto Cusi, de generar un juicio de responsabilidades porque al no acatar dos fallos del Tribunal Constitucional la Asamblea Legislativa generó inseguridad jurídica en el país.

"Teóricamente porque en la práctica la norma se ha aplicado como corresponde. Aquí es bueno hacer un parangón usted podría aplicar lo mismo que hicieron con la ley del notariado, en contra de Quiénes son los responsables de la elaboración de la Norma y eso genera consecuencias penales. Para ser sincero no lo hemos evaluado leeré la resolución del tribunal constitucional para ver en qué contexto en el que se estableció".