Oposición envía carta a la OEA contra Nardi Suxo

La bancada de Unidad Demócrata (UD) remitió una carta a la Organización de Estados Americanos (OEA) contra la postulación de Nardi Suxo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por considerar que no es "independiente".

El senador Arturo Murillo explicó que como oposición "creemos que la señora Nardi Suxo no merece ir a ese cargo, no porque sea buena persona o mala persona, simplemente porque ella recibe órdenes de un Gobierno y no es independiente”.

La nota anticipa que socializarán con embajadores los antecedentes de la exministra de Evo Morales para que no respalden la postulación y está dirigida al secretario general de esa instancia, Luis Almagro.

Agregan que la exautoridad "no tiene autoridad moral para ocupar tan alto cargo" y recuerdan que fue parte de la "persecución" judicial y política contra opositores. "No garantizará imparcialidad, transparencia ni ecuanimidad en los posibles fallos", advierten.

En defensa de Suxo, el jefe de bancada del MAS en Diputados, David Ramos, sostuvo que las críticas de la oposición son una muestra de "una actitud de venganza política, ya que no perdonan que cuando fue ministra luchó contra los actos de corrupción de la oposición".

