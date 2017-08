El apoyo público brindado por el presidente Evo Morales al régimen de Nicolás Maduro no ha sido indiferente para la Embajada norteamericana; el encargado de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Peter Brennan expresó que ojalá el país nunca llegue al punto en el que se encuentra el vecino país, no sin antes cuestionar que líderes, incluso de izquierda, respalden a un gobierno militar que dio un "golpe a su propia democracia".

"No puedo entender cómo algunos líderes de la izquierda, incluso, pueden defender a un Gobierno militar que está matando a gente en las calles, que eran cosas del pasado de América Latina, y cómo pueden defender un Gobierno dictatorial, como lo han dicho varios de los presidentes de la región, en América Latina que ha sido democrática por 30 años en general", señaló el diplomático a ANF.

En entrevista ofrecida a ANF, Brennan dijo que casi todo el mundo sabe que la excusa de Maduro -de que hay una conspiración de la derecha en Venezuela promovida por los EEUU en contra de su Gobierno- es falsa, y que hoy en día los problemas que atraviesan los venezolanos son producto de las políticas y el manejo del propio mandatario.

Consultado si el Gobierno boliviano no estaría en el mismo rumbo de Maduro luego de desconocer los resultados del Referéndum del 21 de febrero que le dijo No a la reelección a Evo Morales, Brenann respondió: "No voy a opinar o especular sobre la situación de Bolivia, sobre la situación política interna que es algo para los bolivianos para resolver; pero ojalá que Bolivia nunca llegue al punto en que está Venezuela en este momento porque es deplorable y muy lamentable".

El diplomático estadounidense acotó que en Bolivia todavía hay un fuerte espíritu democrático y que está seguro que el pueblo va a decidir cómo va a seguir en su rumbo político para el futuro.

Brennan señaló que es muy triste ver el quebrantamiento del sistema institucional en Venezuela, y dijo que precisamente fue la institucionalidad e independencia de los poderes que hicieron de Estados Unidos un país democrático.

"En el caso de Venezuela, el Poder Ejecutivo empezando por (+Hugo) Chávez, y luego con Maduro han cooptado todos los poderes del Estado y el hecho más reciente es anular la Asamblea Legislativa y establecer su propia Constituyente; así no funcionan los sistemas democráticos, ese es un golpe en contra de su propio sistema democrático", aseveró a este medio.

El presidente Evo Morales generó polémica en las últimas semanas, donde no sólo pidió a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, ser "duro" con los supuestos golpistas en ese país, sino que también dio todo su respaldo a la cuestionada Constituyente posesionada, tras disturbios que cobraron hasta la fecha más de 120 muertes.

También se confrontó con el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro de ser un "conspirador" y de intervenir en asuntos internos de Venezuela.