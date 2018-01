Oficialistas y opositores se acusan de promover rumores

A través de las redes sociales circulan muchos rumores que generan incertidumbre y temor en la población. Tanto oficialistas como opositores se acusan de ser los que orquestan y promueven dichos rumores. Se especula que el Gobierno dictará estado de sitio, que las Fuerzas Armadas tienen la orden de prepararse para una guerra civil, que han llegado paramilitares rusos, venezolanos y cubanos y que muchos camiones cargados de armas han sido enviados a Chapare, que hay que aprovisionarse de víveres porque se vienen días difíciles y que habrá desabastecimiento, por citar solo algunos mensajes que en los últimos días se han hecho virales.



El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, afirmó que es absolutamente falso todo lo que se dice sobre la llegada de paramilitares, de ingreso de armamento a Chapare, de estado de sitio o guerra civil. Esto, agrega, es parte de la guerra sucia de la oposición en la que el Gobierno no va a entrar.



“Esta es la estrategia de la oposición. Es una guerra del terror que no solo genera esos rumores sino que también se inventa artículos falsos del nuevo Código Penal que se acaba de aprobar. Para que la gente esté tranquila, le digo que las Fuerzas Armadas solo se movilizan para los desastres naturales y que no hay llegada de paramilitares ni menos movimiento de armas”, remarcó.



Por su parte, el senador Óscar Ortiz aseguró que esos rumores surgen desde el mismo Gobierno para provocar miedo, zozobra e incertidumbre en la gente.



“Todos esos rumores son parte de la campaña de desinformación promovida por el Gobierno. El MAS está asustado por las protestas que se incrementan y cada día incorporan a nuevos sectores. La gente ya está cansada y quiere la abrogación del nuevo Código Penal y el respeto a la CPE y al NO del 21F”, insistió.

No contagien el miedo

Similar es el criterio de Carlos Valverde que a través de un audio que circula por Whatsapp manifestó que todos esos rumores son orquestados por el Gobierno para generar confusión y miedo en la población para que no siga protestando. Pide a la gente dejar de lado la paranoia y no compartir ese tipo de mensajes.



“Hay que calmarse. No se asusten y si se asustan háganlo solos, tienen derecho de tener miedo, pero a lo que no tienen derecho es a contagiar su miedo... Nadie quiere violencia ni menos tumbarlo a Evo Morales, nadie está gritando que el indio tal. Ya salieron a pintar en las calles: Fuera indios malditos, fuera indios de m... 21F. ¿Alguien será tan burro para hacer eso? No, eso tiene la huella digital y la firma de García Linera”, concluyó Valverde.