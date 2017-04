Oficialistas deploran la ‘intolerancia’ del padre Eduardo Pérez

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, lamentó ayer la ‘intolerancia’ del padre Eduardo Pérez, quien habló sobre los miembros del gabinete ministerial y de su estado civil con relación al debate sobre el aborto, y pidió que tenga una actitud más reflexiva sobre sus opiniones.

“Lamentamos que haya ciertos niveles de intolerancia, ciertos tipos de manifestaciones que no son buenos para la convivencia de los seres humanos, por lo que pedimos a quienes son líderes de la opinión pública, quienes se plantean como pastores dentro de sus iglesias, que deben tomar una actitud reflexiva hasta casi misericordiosa", indicó a los periodistas.

El martes, Pérez dijo en el programa el Café de la Mañana si en el gabinete, "fuera de Álvaro García Linera y su esposa, ¿qué miembros del gabinete tienen una convivencia familiar? Empezando por Evo, divorciadas, divorciados, separados, con aquí allá. ¿Y ese gabinete de gente desplazada por la vida va a dar pautas sobre cómo hay que hacer los abortos?".

‘Como Jesucristo’

Gonzales insistió en que Pérez debería plantear sus ideas de manera “cariñosa y afectuosa” como lo hizo Jesucristo en su momento. “Nos sorprende que sean miembros de la Iglesia los que incurran en este tipo de comportamiento que no tiene nada que ver con las enseñanzas de Cristo. Entonces simplemente pedimos reflexionar y que se evite ese tipo de excesos verbales que no contribuyen a un clima de paz”, señaló.



Por su parte, el diputado Elmar Callejas (MAS) dijo que, tras esas declaraciones, Pérez “mínimamente debería ofrecer una disculpa” a quienes afectó con sus palabras.

“Esperamos que pueda haber alguna reconsideración sobre sus opiniones y pueda pedirse una disculpa a las personas que ha afectado con sus declaraciones, porque una disculpa puede ayudar en gran manera a que estas personas no se vean afectadas en su derecho”, señaló el legislador oficialista.