Observan datos sobre aprobación de Morales y ven conspiración

El oficialismo se niega a creer que la popularidad del presidente Evo Morales cayó drásticamente. El domingo EL DEBER publicó una encuesta realizada por Equipos Mori, el estudio refleja que la aprobación del jefe de estado cayó a un 34% y la desaprobación trepó al 59%. Desde Palacio Quemado, indicaron que estos datos no reflejan la influencia positiva de Morales, debido a que el sondeo no cubrió el área rural del país, en donde el jefe de Estado tiene un voto duro y denunciaron una conspiración mediática de la oposición. Pero analistas y opositores consultados indicaron que la figura del ejecutivo se encamina a un proceso de descrédito; producto de su afán de repostularse por un cuarto periodo, pese a que un referéndum hecho el 21 de febrero de 2016 le dijo no.



Si bien la encuesta se realizó en cuatro ciudades del eje central, (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz) para el analista Jorge Lazarte “en este momento el área urbana es más importante que la rural” porque concentra una mayor masa electoral.

Aprobación de Evo es mayor

Sin embargo, para el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, si esta encuesta hubiera abarcado el campo y zonas periurbanas el grado de aprobación de Morales, “de lejos” sería mayor.



“Yo no acepto esa medición, esa encuesta que ustedes publican. La aprobación del presidente Morales está por encima del 53%”, afirmó la autoridad estatal.



Es más, dijo que la aceptación de Morales está a la par de presidentes como Vladimir Putin, de Rusia. “El presidente es un referente internacional”, afirmó.



Siguiendo su intervención, atribuyó la baja aceptación en esta encuesta, a una “conspiración” mediática y millonaria de grupos de oposición. A ellos acusó de difundir noticias falsas en redes sociales, y medios de comunicación.



Para contrarrestar esta “conspiración”, afirmó que seguirán mostrando los avances de los 12 años de gestión del Gobierno.



Pero para Lazarte la desaprobación de Morales es irreversible por dos factores: el primero, y quizás el más importante, el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que lo habilita para un cuarto mandato, pese a los resultados del plebiscito del 21 de febrero de 2016.



El segundo factor fue el conflicto desatado por la aprobación del Código Penal, que fue rechazado por los médicos. Si bien el presidente dijo que derogará esta norma, el lío dañó su imagen.



“Cada vez es más tarde para el Gobierno. Un punto de inflexión sería que el presidente renuncie a su postulación. Pero sería la perdición para el MAS, que no tiene muchas salidas, él mismo se metió en un callejón sin salida”, dijo.



Para el politólogo Carlos Cordero, el presidente está jugando con fuego, dijo que puede pasar a la historia como un buen presidente, por los logros al mando del país, o como un mandatario derrotado por la mayoría electoral.



“Si no fuera candidato su popularidad subiría, lo evaluarían por lo que hizo en estos años. Pero si mantiene su aspiración la gente seguirá manifestándose”, afirmó.



El senador opositor Oscar Ortiz afirmó que la encuesta publicada por EL DEBER, ratifica la caída del apoyo de Morales.



El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, refutó los comentarios de Ortiz, de los analistas a los que a su vez trabajan para la derecha y los datos del sondeo.



Al igual que Siles, dijo que el voto duro del MAS está en el campo. Anticipó que la desaprobación desaparecerá a medida que se acercan las elecciones de 2019.