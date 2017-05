Obispos piden que partidos no afecten elección judicial

Un pronunciamiento público de la Iglesia Católica llama a que "intereses partidistas" no impidan una verdadera reforma judicial, de cara a los comicios que elegirán a nuevos magistrados. Abogan para que exista imparcialidad en la preselección de postulantes.

"Es hora de encarar una profunda renovación de la justicia en Bolivia por encima de intereses partidistas. Para que el proceso sea transparente e imparcial, y logremos que ésta sea honesta y respete la dignidad de la persona, es imprescindible la efectiva independencia y autonomía de los poderes del Estado", detalla la conclusión emanada de la 103 Asamblea Ordinaria de Obispos de Bolivia.

Se considera al proceso electoral como una "oportunidad para rescatar la credibilidad de la administración de la justicia en el país", advirtiendo cansancio en la población frente al "sistema corrupto".

Solidaridad con Venezuela

"Expresamos nuestra fraterna cercanía y decidida solidaridad con la Iglesia y el pueblo venezolano en esta hora tan difícil marcada por la violencia fratricida, pobreza abrumadora y pérdida de la vigencia de los derechos humanos", sostienen los obispos, haciendo un llamado a encontrar una solución pacífica.

Sobre el aborto

La Iglesia Católica explica que se siente "inquieta" por "el avance de la cultura de la muerte y del descarte.", en refercia al debate sobre la despenalización del aborto.

Recuerdan las palabras del Papa Francisco al finalizar la visita apostólica a México retornando a Roma, donde sostiene que "El aborto no es un problema teológico: es un problema humano, es un problema médico (...) Es un mal en sí mismo, pero no es un mal religioso: no, es un mal humano".