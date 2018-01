Novia de Eliot se entregó en Brasil y es repatriada

La novia de Eliot León Gutiérrez se entregó a las autoridades bolivianas en Brasil y será repatriada para que declare ante la Fiscalía, dentro del caso abierto por el asesinato de Jesús Cañisaire y Carla Bellot, una joven pareja de La Paz.

Hoy, la fiscal Leticia Muñoz informó que "han comunicado que la pareja de Eliot Leon Gutiérrez se entregó esta mañana a las autoridades consulares de Bolivia en San Pablo, Brasil, y pidió ser repatriada de inmediato".

La investigadora señaló que la muchacha "llegará a Santa Cruz a las 15.00 y a La Paz a las 18.00". Ella sostiene que salió presionada del país junto al sujeto el pasado 8 de enero, tras el asesinato de la joven pareja.

"Con la colectación de otros elementos y su declaración determinaremos el grado de participación de esta mujer o si mantiene su calidad de testigo", agregó la fiscal, en declaraciones a radio Fides.

El Ministerio Público sostiene que Eliot junto a su hermano Israel, son los principales acusado de los abusos sexuales contra Carla. La Policía sigue con las investigaciones sobre el cruel delito.

La hermana dice que fue amenazada

Micaela León Fernández, esposa de Renzo Huáscar Cáceres Miranda, implicados dentro del hecho, dijo a una radio local: "a mí me han tenido bajo amenazas, yo no puedo pagar ese delito. Mi único delito fue tener esos hermanos (Israel y Eliot), mi único delito es eso. Por miedo, no denuncié".

Agregó que "si (denunciaba) iban a pegar otras personas que yo quiero, inclusive mi vida corría peligro. Pido disculpas a la familia (de los dos jóvenes)".