"No estoy conforme con lo que avanzamos este año; hay que acelerar"

El presidente Evo Morales informó hoy que convocó al Gabinete ampliado en La Paz para evaluar fundamentalmente la inversión y la ejecución presupuestaria y pidió a los ministros, viceministros, directores de las empresas del Estado y otras autoridades del Ejecutivo mayor compromiso para cumplir los objetivos trazados.

"El motivo de convocar a esta reunión con urgencia es para tratar ministerio por ministerio, por entidades, para mejorar el tema de la inversión, cómo se va a acelerar el tema de la inversión hasta fin de año", subrayó al iniciar la reunión que se realiza en Palacio de Gobierno de La Paz.

Recordó que no es la primera vez que se realiza una reunión de esta naturaleza, pero dijo que se convoca generalmente a fines o a mediados de año. Explicó que en esta ocasión se decidió adelantar la reunión para evaluar "de manera responsable, transparente, la capacidad en el tema de inversión de cada entidad".

El Primer Mandatario señaló que comparativamente con otros años la inversión está bien, al recordar que antes de su gestión, en 2005, el total de la inversión era no más de 629 millones de dólares contra los 8.000 millones de dólares de los últimos años.

No obstante, dijo que tiene información de que "algunas entidades no han acelerado el tema de inversión", razón por la que decidió convocar al Gabinete ampliado. "No estoy conforme con lo que hemos avanzado este año, es nuestra obligación acelerar", subrayó, aunque reconoció que algunos ministros "están sometidos a la parte jurídica, a la parte técnica" que atrasa la ejecución presupuestaria en muchos casos por muchos meses.

El Primer Mandatario reconoció que la burocracia es "una herencia del pasado que no se ha podido superar del todo, pero dijo que es una obligación de los ministros y a las autoridades del Ejecutivo resolver ese tema.

Recordó que su Gobierno superó las llamadas piedras fundamentales, con las que otros gobiernos llegaban para supuestamente atender las demandas, cuando "no tenían plata, menos proyecto, menos empresa para construir esa obra", o los denominados cheques de "alasita", sin fondos, que entregaban para salir del paso.

"Hay que superar eso", dijo al afirmar que también se deben resolver algunos problemas internos en algunos ministerios donde dijo conocer que existen roces de los ministros con sus viceministros y otras autoridades de su equipo operativo. "Hay que acompañar la gestión con mayor esfuerzo y compromiso", sentenció.