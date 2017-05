'Ni Bolitas Ni Boludos', la iniciativa que lucha contra la discriminación

La página de Facebook Ni bolitas Ni boludos apuesta a contar historias de bolivianos en Argentina y de argentinos en Bolivia, historias que muestran que más allá de los casos de discriminación, xenofobia y violencia -que los hay-, existe una permanente y cotidiana construcción de puentes entre ambas naciones y culturas. La iniciativa está a cargo de la familia boliviana Padilla Zúñiga que radica en Buenos Aires.



Es "una relación de convivencia e interdependencia que tiene una larga historia, que en el caso de la comunidad boliviana en Buenos Aires tiene como testigos a hijos, nietos y hasta bisnietos de bolivianos nacidos en Argentina", explica el periodista boliviano Abdel Padilla.



La idea del proyecto, dice Padilla a ANF, es resultado de observar diariamente estos procesos durante dos años, "no sólo en las zonas donde suelen habitar nuestros compatriotas, sino en la cultura bonaerense en general".

Después de Paraguay, agrega, Bolivia tiene la segunda comunidad de migrantes más numerosa en Argentina, de modo que "hay muchas huellas que seguir: en la economía, en el arte, la música, el teatro, el deporte, el mundo académico, la comunicación... Historias que muchas veces no forman parte la agenda mediática en ambos países, o son opacadas por los estigmas y los prejuicios".



Cómo se escogen los temas

Padilla refiere que antes los temas y personajes para la producción los escogían gastando zapatos, caminando y escuchando a la gente. "Ahora hay muchas personas que nos han llamado para ser parte de la agenda. Creo que se debe a que nuestros últimos dos vídeos, el del artista Ponciano Cárdenas y de la comerciante potosina Marina Rivero, se han viralizado de manera impensada".



"La acogida -de los productos multimedia- fue muy buena, diría muy intensa, por los tipos de mensajes que cuelga la gente en la red", señala.

La producción multimedia para la página va respaldada por un equipo que se encarga de los vídeos, audios, fotos y crónicas que se viene publicando este año.



"Es una producción familiar, de la familia Padilla Zúñiga. En ella, intervienen en todo el proceso mis hijas, Nandi y Monserrat, y mi esposa Maribel Zúñiga, que además es la conductora. La edición está a cargo de Harold Wolff, en La Paz", señala Padilla.



La siguiente multimedia que se viene trabajando trata sobre la producción de teatro de Bolivia en Buenos Aires, "una ciudad que, como saben, es una verdadera potencia en este sentido".



"Sacaremos un especial sobre la migración boliviana en Buenos Aires en agosto, y posiblemente una exposición fotográfica", adelanta el comunicador.



Por qué Ni bolitas Ni boludos



Abdel Padilla explica que "bolitas" es una expresión con la que se etiqueta a los bolivianos en Argentina, a veces de manera despectiva y a veces con un sentido más paternalista, "aunque no deja de ser un término que lo inferioriza".

Y "boludo", aunque es un insulto, depende del contexto. "Es lo que para nosotros sería el 'cojudo', y cómo dice el Papirri: 'hay cojudos bien inteligentes'. Por eso, no es ni lo uno ni lo otro. Porque te aseguro que si no habría fronteras entre Bolivia y Argentina, no habría 'ni bolitas ni boludos'", señala.