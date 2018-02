Murió la nena que fue agredida por su padre

En la ciudad de El Alto una niña de dos años y siete meses falleció víctima de una agresión propinada por su padre. La menor sufrió un fuerte golpe en el abdomen. La causa de la muerte es por un trauma abdominal cerrado policontuso, indica el informe policial.



El teniente Álvaro Oliver, jefe de la División Homicidios de la FELCC, en contacto con Erbol, indicó que la familia vive en la zona Santa Rosa y que el fallecimiento de la menor sucedió el domingo 25 de febrero. Los padres de la víctima, José Alberto C. T. y Belén C. C., fueron aprehendidos debido a que ambos serían responsables de maltratar a su hija.



Según los testimonios recogidos por la Policía, el domingo por la madrugada la niña se habría orinado en su cama, lo que ocasionó la molestia de la madre quien la castigó. Después, ella se ausentó del domicilio para ir a su puesto de venta en la feria 16 de Julio, dejando a su hija al cuidado de su padre que fue quien le propinó el golpe en el estómago.

Cuando la niña se descompuso, el padre llamó a su pareja para darle a conocer que su hija estaba mal de salud. La llevaron a un hospital, donde les dijeron que ya no se podía hacer nada, pues la menor no tenía signos vitales, informa Erbol.

Violencia contra menores



En Santa Cruz, este fin de semana se conoció sobre un caso de violación contra una menor de 8 años. Su propia madre era quien abusaba de ella, en complicidad con un interno de la cárcel de Palmasola en Santa Cruz.

Este lunes, dos días después de que la mujer fuera detenida por la Policía, amaneció muerta en una celda. Según se conoció, por el relato de otra mujer que también estaba privada de libertad, la madre se quitó la vida con su brasier porque temía ser enviada a Palmasola.

La niña abusada, junto a sus dos hermanos menores, está bajo custodia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.