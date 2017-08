Mujer velada viva mejora y abre debate sobre maltrato

Pasó 18 horas postrada sobre una mesa de madera de una funeraria de La Paz, apenas cubierta por una frazada, sin siquiera una almohada debajo su cabeza; convulsionaba a vista y paciencia de sus familiares, que esperaban que muriera.

Carmen del Pilar Chacón Coca (64) ahora se recupera en el hospital del Tórax, tras una intervención quirúrgica y su caso abre un intenso debate sobre el maltrato que sufren adultos mayores a manos de sus propios familiares en el país.

El 1 de agosto, su hija, Claudia Alejandra Barrios Chacón, acompañada de su esposo, Daniel Mauricio Terrazas Valderrama, y Silvia Cecilia Valdivieso Beltrán, otra familiar, solicitaron su baja médica de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del nosocomio paceño, donde la mujer se encontraba desde el pasado 22 de julio, cuando fue ingresada con un cuadro de neumonía, agravado por su padecimiento de diabetes.



La poca probabilidad de vida, según justificaron los ahora acusados por el delito de feminicidio en grado de tentativa, hizo que la llevaran a la casa mortuoria, donde pasó sola la noche del martes.

La fiscal Karina Cuba informó de que se cambió la tipificación del delito en el que presuntamente incurrieron los tres parientes amparándose en la vulnerabilidad de la víctima; antes se los acusó de homicidio piadoso, que contempla “acelerar una muerte inminente o poner fin a graves padecimientos o lesiones corporales probablemente incurables”.

“Ella ha mejorado sus signos vitales, pese a que pasó la noche en la funeraria”, explicó la fiscal, leyendo el informe médico del hospital donde le prestan asistencia.



Los procesados fueron presentados ayer ante la jueza contra la violencia hacia las mujeres, Claudia Castro, quien ordenó la noche del viernes la detención preventiva de los tres por tentativa de feminicidio.

El hallazgo de Carmen del Pilar se produjo casi por accidente. Escarlet Ticona, su amiga hace más de siete años, fue quien la socorrió junto a efectivos de la Policía. Ella recibió un mensaje de texto que le informó sobre el fallecimiento de Chacón y le dio la dirección de la funeraria en la que era velada. Acudió el miércoles por la tarde al lugar, que es uno de los tantos domicilios reacondicionados para dar el último adiós a los difuntos, y la encontró postrada sobre la mesa, la abrazó y se percató de que continuaba con vida, porque una lágrima se desprendió de su mejilla.



“Toqué la puerta, nadie me abría, le exijo al administrador que me abra, ingreso y encuentro a una señorita que era su hija. Hallé a mi amiga vestida apenas con una bata (lágrimas), convulsionando, fría; la abracé y agradecí por toda la compañía que me había dado e increpé a su hija, del porqué la había llevado a ese lugar, ella me dijo que habían tomado la decisión de dejarla ahí porque ya iba a fallecer, que le habían puesto una inyección para que muera en unas tres horas”, relató a EL DEBER la abogada.



Horas después Ticona retornó con agentes de la Felcc y paramédicos de Bomberos, encontrando a unas 10 personas alrededor del cuerpo de la anciana, fumando e intercambiando pésames, como si fuera un velorio. Al constatar que estaba viva, los uniformados evacuaron de emergencia a la mujer, que permanece en terapia intensiva.

Contrariamente a la versión de los familiares, el médico que trató a la mujer, Humberto Ticona, aseguró que “en ningún momento se desahució ni se indicó que tenía horas de vida, pero los familiares consideraron que probablemente no mejoraría y pidieron el alta médica de forma voluntaria”.

Bailó seis días antes

El 16 de julio Carmen del Pilar Chacón, junto a su bloque 3 de Mayo de Colquepata (festividad de Copacabana), participó de la festividad de Luribay (La Paz). Ella baila morenada junto a los ‘X’ de Gran Poder, hace más de 10 años. Su entorno la conoce por ser emprendedora, con varios negocios en la zona San Pedro, donde vivía sola en un apartamento, tras quedar viuda.

“Estamos hablando de una mujer activa, una mujer alegre que siempre compartía con nosotras. La última vez que hablé con ella fue hace tres semanas, tomamos un café, me dijo que tenía que hacer unos trámites. No hablaba mucho de su familia, pero siempre fue una mujer alegre”, contó Escarlet.

Casos de maltrato

Datos de los Centros de Orientación Socio Legal para las personas Adultas Mayores (Coslam), difundidos por Caritas, indican que en el país se atienden mensualmente entre 250 y 300 casos de maltrato a las personas adultas mayores, lo que da una media de tres a seis casos por día, de los cuales cuatro o cinco responden al maltrato, originado en la familia y la comunidad, siendo frecuente el despojo de sus tierras.