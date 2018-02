Muestran identikit del sospechoso de provocar explosión en Oruro

La Policía hizo público el identikit del sospechoso de colocar el artefacto explosivo que el 13 de febrero provocó la muerte de cuatro personas en la calle Bakovic y Ejército, a una cuadra del primer estallido suscitado el sábado del corso en Oruro.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Jhonny Aguilera, que está junto a un grupo de investigadores en la capital folclórica del país, indicó que se logró realizar el identikit de este sospechoso, gracias al estudio de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona donde se produjo la explosión y se estableció la ruta que tomó el hombre para escapar del lugar.

Explicó que el acusado comenzó su trayecto en la calle Caro, colocó el artefacto explosivo y se dirigió a la calle Bakovic, como una ruta de escape.

Por otra parte, se conoció que la Policía realizó allanamientos la tarde y noche de ayer en varios domicilios en busca del sospechoso.

El jefe de la Felcc paceña, detalló que en las cámaras de seguridad que grabaron el momento de la explosión, se observa que el hombre del identikit asumió actitudes que no son normales de alguien que debería cuidar su vida en esa situación.

En el video mostrado por la Policía, se observa que después de la explosión, el sujeto trotó por la calle Bakovic para alejarse, pero de pronto cambió el ritmo y se puso a caminar para no levantar sospechas. Para Aguilera, el acusado recibió la alerta de otras personas.

Luego, el hombre salió de escena, pero volvió a aparecer hablando por teléfono, antes de escapar a ritmo acelerado.

La autoridad policial precisó que el sospechoso tendría menos de 30 años, una estatura de entre 1,65 y 1,75 metros, además de una contextura atlética y piel morena.

Pidió a la población que si tiene datos del prófugo, se comunique a los teléfonos 744-22010, 110 y 120, además de las plataformas digitales que tiene la

Policía en redes sociales. La información será confidencial.

De acuerdo con las primeras investigaciones, se apunta a que la explosión fue motivada por temas económicos, o para ocultar una actividad criminal.

Trabajan en la pista del hidrogel

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que una de las pistas sobre las que se trabaja para dar con el o los autores de las explosiones es el hidrogel explosivo que, según exámenes de laboratorio, fue utilizado para hacer estallar la garrafa el sábado 10 de febrero.

“Este hidrogel es un material especial que no lo utiliza cualquier empresa minera y no está a disposición tampoco libre de todas las personas; entonces, sobre esta sustancia química se está trabajando para identificar cuáles son las fuentes, pero eso no significa que habría comercializadores comprometidos”, aclaró.

El ministro volvió a destacar que se ha desplazado a unos 70 investigadores expertos en diversos ámbitos ante la complejidad del caso que se investiga con la finalidad de esclarecer los hechos.

Heridos

El gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, señaló que se envió a muchos de los heridos a La Paz por la falta de centros especializados en Oruro. En La Paz hay 11 heridos y 14 en Oruro, el resto han sido dados de alta.