Moreno se acerca otra vez a la Cancillería chilena y Piñera ratifica a los agentes en La Haya

Día de definiciones importantes en Bolivia y Chile. Coincidentemente, hoy se conocerán en ambos países los nombres de los cancilleres que serán los elegidos por cada gobierno para ejercer ese cargo en el año que se conocerá la sentencia de la demanda marítima presentada por el Gobierno de Evo Morales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya y que busca obligar al vecino país a negociar una salida soberana al océano Pacífico.

Alfredo Moreno, un ingeniero, académico, empresario y político chileno, conocido por promover la línea dura contra la demanda boliviana que caracterizó la anterior gestión presidencial del presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, sería el elegido.

En una nota de apertura, que se publicó ayer en la edición digital de La Tercera, como de otros diarios chilenos, se informaba que Moreno llegó el lunes a una sesión de fotos de los miembros del gabinete de Piñera, que se anunciará oficialmente este martes en el ex Congreso. Los reportes no fueron categóricos, y relataron que las futuras autoridades que llegaron al lugar para la sesión intentaron no ser vistos por los medios de comunicación.



En Bolivia, el actual ministro de justicia, Héctor Arce, o el ex canciller, David Choquehuanca, podrían ser elegidos en el cargo durante la posesión del gabinete al que el presidente Evo Morales tomará juramento esta mañana, si es que el mandatario no opta por ratificar a Fernando Huanacuni, opción que fuentes del Gobierno señalaron también como muy factible. Así se plantea un escenario también coincidente en lo que se refiere al misterio que lo rodea. Como en el fútbol, pareciera que ambos presidentes esperaran la alineación del rival.

En las últimas horas, reportó La Tercera, el nombre de Moreno surgió como opción para asumir la cartera de Obras Públicas o volver a ejercer como titular de Relaciones Exteriores.



Pero, Moreno opinó esta semana que el equipo jurídico de la defensa chilena ante la CIJ que deberá enfrentar los alegatos orales se realizarán del 19 y 28 de marzo en la sede de La Haya debiera mantenerse. "Me parece que darles continuidad y considero que esos equipos que están ya son sólidos. Que sigan adelante", manifestó el excanciller.



Este lunes, a través de su cuenta de Twitter, Piñera confirmó que los agentes chilenos serán ratificados. "La política exterior, y con mayor razón cuando se trata de temas limítrofes y de soberanía, debe ser una política de Estado... Por esta razón confirmaré al muy buen equipo de agentes chilenos que defienden nuestra causa frente a la infundada demanda marítima de Bolivia", enfatizó.



Los beneficiados con esa decisión son Claudio Grossman, quien es el agente, y María Teresa Infante, la coagente.



La pugna entre ambos países no tiene tregua. De hecho, la semana pasada el presidente Evo Morales designó al exministro de gobierno y hasta entonces embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti, como coagente, para reforzar la labor del ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, aunque eso generó críticas de la oposición.

El fallo le preocupa a un ex presidente

El expresidente Eduardo Frei se mostró preocupado por la próxima resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), argumentando que esa instancia internecional está acostumbrada a fallar para que todos queden contentos.



El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, aseguró que está tranquilo y que la soberanía chilena no está en juego.



Hace unos días, la Corte de La Haya anunció que la fase de alegatos orales de la demanda con que Bolivia busca un acceso soberano al Océano Pacífico se realizarán entre el 19 y 28 de marzo, pocos días después de que el presidente electo asuma su segundo mandato en La Moneda.



Si es que la demanda es favorable a Bolivia, la CIJ obligará a Chile a dialogar una salida soberana al océano Pacífico.

Muñoz aseguró este domingo que la aspiración marítima de Bolivia podría haberse resuelto "a través del diálogo" y que la soberanía territorial de su país "no está en juego".

Las medidas

Agosto de 2011

El canciller Alfredo Moreno, aseguró que Chile "no le debe nada" a Bolivia, pero que está dispuesto a colaborar para que los bolivianos tengan un "mejor" acceso al mar, basado en el respeto del tratado de 1904.

Mayo de 2014

Como excanciller señaló que entregar mar con soberanía a Bolivia tiene las puertas cerradas para siempre, que su país nunca lo hará, y más aún porque además existe el tratado de 1904 que es contundente.