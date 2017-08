Morales recuerda que Mcal. Santa Cruz aprobó la reelección indefinida

El presidente Evo Morales mencionó en un mensaje en su cuenta oficial en Twitter la reelección indefinida, al hacer referencia a la segunda Constitución Política del país, que fue promulgada un día como hoy en el año 1.831.

"Un 14 de agosto de 1831, Andrés de Santa Cruz promulga la segunda Constitución de Bolivia, con reelección de presidente indefinida" (sic), escribió el primer mandatario, acompañando el texto con una imagen de expresidente.

La próxima gestión recién se debatirá al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) las vías para habilitar a Morales nuevamente como candidato para los comicios de 2019. En varias oportunidades el jefe de Estado señaló que se someterá a la voluntad del pueblo.

"Muchos de ustedes ya me hicieron creer. Me han dicho que la vida de Evo no es de Evo; la vida de Evo es del pueblo. Estoy obligado a someterme a ustedes para seguir trabajando por nuestra querida Bolivia", afirmó Morales en diciembre de 2016.

Tuit escrito por el primer mandatario: