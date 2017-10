Morales dice que 'somos víctimas' de algunos jerarcas de la Iglesia

El presidente Evo Morales afirmó que "de algunos jerarcas de la Iglesia Católica somos víctimas" y ratificó que "no estamos en tiempos de inquisición, no estamos en tiempos de imperios, estamos en tiempos de los pueblos".

La máxima autoridad nacional, que participó de la firma del documento 'Marco de Complementariedad Naciones Unidas para Vivir Bien, Bolivia 2018–2022', reiteró sus críticas al sistema capitalista y reivindicó la propuesta nacional para que exista una ciudadanía universal.

Conoce más I Obispo dice que la Iglesia no se replegará a las sacristías

Ayer el dirigente de los cocaleros del trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, sostuvo que "con mucha energía queremos decir a los curas de la Iglesia Católica, a los representantes de la Iglesia Católica, que no se metan con el pueblo cocalero"

Morales sostuvo además que "el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad, el imperialismo es el peor enemigo de las nuevas generaciones (...) Desigualdad es inmoral, desigualdad es antiético, no se puede entender que ocho personas concentren la riqueza de 3.600 millones de personas, la mitad de los habitantes del mundo", dijo Morales.

Lea también I Creen que credibilidad de la Iglesia incomoda al MAS

Evo enfatizó que su deseo es la existencia de un mundo "sin contaminación capitalista" y explicó que "mientras no haya igualdad, con seguridad siempre habrán sublevaciones, siempre habrá rebeliones contra estados, contra el sector privado, el sector privado que no entiende, no atiende las demandas, aquí felizmente tenemos una excelente coordinación conjuntamente para trabajar, para resolver los problemas sociales".

Hoy se conmemoran 72 años de la creación de la Organización de las Naciones Unidas. El coordinador de esa instancia, Mauricio Ramirez, garantizó la continuidad de la cooperación al país y resaltó los logros alcanzados hasta ahora en materia de desarrollo social.