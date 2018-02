La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, en entrevista con la Red Uno, calificó el paro nacional que convocaron los cívicos del país como un “secuestro colectivo”, advirtió que lo que vienen son las elecciones y desafió a la oposición a que se preocupe en presentar una opción que enfrente a Evo Morales en las elecciones presidenciales de 2019.

¿Cuál es su evaluación del paro?

Un paro cuando es democrático, cuando expresa democracia, debe permitir parar a quien quiere hacerlo y seguir sus actividades normales a quien no quiere hacerlo. Para mí, el paro se convierte en un secuestro colectivo cuando se bloquean calles, avenidas, arterias principales en algunas ciudades del país, e incluso vimos a funcionarios públicos de alcaldías bloqueando calles con alambres y no permitiendo el tránsito normal. Eso pasó hoy en ese paro cívico.

En La Paz no es cierto que ganó el No en el referéndum del 21 de febrero, tampoco en Cochabamba, eso se debe tomar en cuenta. Miles de personas estuvieron en las calles unas a favor y otras en contra, los movilizados y los que no tuvieron la capacidad de cierta convivencia pacífica y tolerante, y no vimos más que de forma aislada, hechos de violencia.

¿Qué cree que debe pasar en el país sin desmerecer a la gente que se movilizó en contra de forma democrática?

Lo que tenemos que hacer es ser capaces de convivir y de llegar a unas elecciones el 2019, donde sobre la mesa estén todas las alternativas y opciones. Quienes respalden al presidente Evo Morales elegirán esa opción y los que crean que hay opción en otra alternativa de oposición, pues la elegirá. Lo democrático es eso. Si somos el país en la región que crece de forma sostenida en términos económicos, es porque tuvimos una enorme inversión pública que apalancó este crecimiento.

La gran mayoría del país quiere mejorar la calidad de vida. La única manera de discernir quién tiene realmente el respaldo mayoritario para gobernar Bolivia se definirá con el voto. Nosotros, como autoridades, debemos trabajar.

¿Esto quiere decir que el presidente Morales sigue encaminado a ser candidato en las elecciones de 2019?

El presidente es nuestro candidato para el 2019 y, nosotros, en lo personal, espero que lo acompañe el vicepresidente Álvaro García Linera, como mucha gente en el interior del MAS. Son una dupla espectacular, dos personas que le entregan la vida completamente al país.

La opción de la oposición

Yo creo que durante estos 12 años ellos tuvieron la posibilidad de construir una alternativa real, con un programa de gobierno, una propuesta de país, con candidaturas y liderazgos claros. No lo hicieron. Ojalá que en estos dos años la oposición logre presentarle al país realmente una alternativa y en esta elección de 2019 será el pueblo el que elija.

Desde la oposición se señaló en distintos momentos que sin Evo Morales el MAS no sería nada y por eso pide su repostulación, ¿es así?

Lo que yo le diría a la oposición es que se preocupe un poco más por ellos mismos. En la asamblea dan una bochornosa muestra de su incapacidad para lograr unidad. Hoy tenemos que elegir a una directiva con sus bancadas absolutamente fragmentadas, nos llegaron 46 notas.

Con esa división interna, de verdad creo que poco pueden venir a darnos lecciones sobre construcción de una opción política para el país.