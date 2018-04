La aprehendida ayer por el caso mochilas, la directora de Contrataciones de la Alcaldía de Cochabamba, Carolina Ayala Rojas, fue funcionaria del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera, entre 2010 y 2015, según confirmó hoy en rueda de prensa Roly Aguilera, secretario general de la Gobernación cruceña. Y de acuerdo con el concejal masista de Cochabamba, Sergio Rodríguez, Ayala también fue responsable de licitaciones en dicho Gobierno departamental.

“Nos vamos por las ramas. Efectivamente, Carolina Ayala trabajó en el departamento de Santa Cruz, trabajó en el Gobierno departamental, trabajó en el Gobierno municipal, trabajó en la Contraloría, trabajó en el INRA”, explicó el secretario general, quién considera que dentro de la investigación del caso mochilas contra Leyes, tercer hombre en la línea de mando Demócratas después de Costas y Ernesto Suárez, hay “un sesgo regional, creo que no es una manera ecuánime de llevar adelante una investigación”.

Según Aguilera, Ayala Rojas trabajó del 2010 al 2015 en el Gobierno departamental. Pero, para el secretario general de Costas, detrás de este caso hay una “persecución y también el manejo político” y un “sesgo que están queriendo llevar adelante para poder indicar que esto es partidario o que es regional”.

El caso mochilas causó la aprehensión y la posterior aplicación de medidas cautelares contra el alcalde Leyes y ayer, en el marco de las investigaciones de la Fiscalía, se produjo la aprehensión de Ayala. La Fiscalía investiga los supuestos delitos de sobreprecio y favorecimiento a dos empresas con sede en Santa Cruz y que comparten oficinas –MSPC Srl. y MANE Comp.– por un contrato que firmó Leyes por Bs 12,4 millones el 26 de enero de este año. Según los documentos de importación del material escolar, las mochilas y los cuadernos fueron importados al país 104 días antes del lanzamiento de la licitación pública.

En días pasados, el gobernador Rubén Costas en persona salió en defensa de Leyes: primero, antes de su citación a la Fiscalía, denunciando un ‘golpe’ municipal orquestado por el partido de Gobierno, y luego, ayer, señalando que Leyes “es el primer mártir del 21-F”, dado que para Costas, su procesamiento es una respuesta de la administración de Evo Morales a la gira por Europa en la que Leyes y el senador Óscar Ortiz lo acompañaron para denunciar la violación de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 para habilitarse como candidato a la reelección sin límites.

Sobre Ayala, Aguilera también ensayo una defensa. “Hasta donde tenemos conocimiento, en todas las instituciones públicas en las cuáles trabajó Carolina Ayala, trabajó de manera muy efectiva y de manera muy eficaz”, manifestó.

Por procedimiento, la Fiscalía debe llevar a Ayala ante Fernando Pérez, juez anticorrupción asignado a la causa mochilas, en un plazo de 12 horas después de su aprehensión. Asimismo, el juez puede tomarse otras 24 horas para fijar una audiencia cautelar. Si se acumulan esos plazos, la audiencia de Ayala se puede dar en el margen de las 36 horas después de su arresto.

A Aguilera se le consultó si Ayala Rojas había contratado a las empresas cruceñas MSPC SRL y MANE Comp. entre 2010 y 2015, cuando la funcionaria hoy detenida trabajaba bajo el mando de Rubén Costas. El secretario respondió así: “en lo particular no tengo conocimiento de estas empresas dentro del departamento de Santa Cruz, porque también, imagínense, son miles de miles que han trabajado en la Gobernación, por lo tanto no tengo ese dato para poder responder de manera fehaciente”.