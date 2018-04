Para José María Leyes, la denuncia de daño económico al Estado que pesa en su contra por la compra de 91.000 mochilas tiene como objetivo defenestrarlo, calumniarlo y dar un golpe municipal. Asegura que un día después de que una concejala del MAS presentara la denuncia en su contra, pidió al director de Transparencia de su administración que hiciera una investigación sobre la licitación y ordenó a Auditoría Interna que analizara el contrato. El 10 de abril, por recomendación de Transparencia, paralizó el pago de los Bs 12,4 millones a la Asociación Accidental 26 de Febrero, conformada por las empresas MPSC SRL y Mane Comp.

¿Cuánto se ha pagado por cada mochila?

No se ha pagado ni un solo boliviano. Aquí estamos hablando de una mentira del MAS. Se pagará lo que la investigación decida. Hay un informe de auditoría y un juicio que está ventilándose. Nosotros pedimos que se haga una auditoría y un peritaje. Lo que les interesa es meterlo preso al alcalde. La mochila es un pretexto. Este alcalde se va a someter al proceso de investigación y el día viernes voy a estar presente aun sabiendo que eso pueda ser una trampa, una emboscada.



¿Y cuánto cuesta?

El precio referencial de las mochilas para alumnos de primaria es Bs 140. Fácil, ¿cuánto cuesta una mochila con cuaderno espiral grande, con carpeta de 100 hojas, con un estuche geométrico, borrador, tajador, lapiceros? No se compra en menos de Bs 220.

Pero por 91.000 mochilas puede costar menos, es economía de escala.

Sí, pero eso es especular.

Sin embargo, no es especular que a otros municipios, como La Paz y Sucre, les costó la mitad la mochila.



Y a Oruro le costó Bs 350.



Y está con orden de detención el alcalde.



A la Alcaldía de Oruro le costó 350 y a nosotros, Bs 140.



Pero entre 70 y 350, ¿cuál es el costo real de una mochila?



Por eso hay que investigar, por eso nosotros nos sometemos a la investigación, hagamos un peritaje del precio referencial de la mochila, pero la Fiscalía no lo acepta.



¿De dónde sale el precio de Bs 26?

Toda la denuncia viene de la Aduana, que son documentos del importador. Esta persona trajo las mochilas, los materiales y pagó un valor en la Aduana. La Alcaldía de Cochabamba no contrató a nadie para que haga una importación directa. Nada tiene que ver la Alcaldía. Sale la presidenta de la Aduana a denunciar que se habría hecho la importación sobre la base imponible de Bs 26, pero lo que no dice es que la propia Aduana le ha hecho una denuncia rectificatoria al importador porque su mercadería cuesta más.



¿La empresa a la que contrató evadía impuestos?

Pero ese es un problema de la Aduana, no de la Alcaldía. Debió haber fiscalizado que se pague correctamente por los productos que se estaban importando.



¿Cuánto fue el precio real que le puso la Aduana?

No sé, no tengo esa información.



¿Qué tan confiable es la empresa que les vende mochilas y también pavimento?

El Gobierno no cuenta toda la verdad. Lo que no dice es que nuestro principal proveedor de cemento asfáltico es Yacimientos. La Alcaldía le compra toda la producción de asfalto a la refinería de Cochabamba.



¿Pero le compró a MPSC SRL cemento asfáltico?

En 2017, dos veces y YPFB, 15 veces.



¿Y esa empresa es intermediaria de Yacimientos?

No, no, no. Hay varias empresas que venden pavimento.



¿Pero es cierto que le compró 15 veces pavimento asfáltico a MPSC?

Hay varias empresas que proveen cemento asfáltico. Una de esas es YPFB. En 2017 le hemos comprado 15 veces.

¿Y hay alguna investigación sobre YPFB en este momento?

No, ninguna.



Pero sobre MPSC SRL, sí.

Yo presento la denuncia al Ministerio Público para que investiguen todos los contratos, no solo de esa empresa, sino de todos los contratos y pido que pasen todos los contratos de la Alcaldía. No quieren investigar, solo quieren juzgar, que caiga el alcalde, preso, mentir, hacer un show.



¿Rechaza que se le haya comprado asfalto a MPSC?

También se le ha comprado. ¿Comprar a un proveedor es delito? El precio del cemento asfáltico es el mismo para todos los proveedores. Se dice que a esta empresa le hemos dado 15 procesos de licitación, pero a Yacimientos le hemos dado más. Si YPFB tuviera mayor capacidad de producción, le compraríamos más cemento asfáltico.



¿No es extraño que la misma empresa que les provee de cemento asfáltico les provea mochila escolar?

¿Cuál es el delito en eso? ¿Por qué una empresa constructora puede hacer un hospital o una escuela? Es una importadora, está en el mismo rubro de la importación. Lo que queda claro acá es que nosotros compramos mediante licitación cemento asfáltico y nuestro principal proveedor es YPFB.



¿Cuántas empresas se presentaron para las mochilas?

Tres.



¿Y por qué ganó?

Eso habría que preguntarle a la comisión calificadora.

Pero es usted el que tiene que ir el viernes a declarar ante la Fiscalía y deberá responder.

Porque el MAS está armando el caso. Voy a responder.



¿Usted descarta que algún miembro de su administración favorezca a esta empresa?

No descarto, por eso queremos investigar. Ahí quiero ser claro: si es que alguien de la Alcaldía está involucrado, vamos a ser contundentes. Sea quien sea y caiga quien caiga, como se dice vulgarmente.



Llama la atención que a este importador que hasta 2014 trabajaba en la Aduana le vaya bien en su administración.

Eso tampoco lo dice la Aduana. No habla de la rectificatoria y tampoco dice nada de que el importador había sido su funcionario durante 12 años. ¿No será que tendrá contacto en la Aduana, esté generando un valor menor y esté generando un contrabando y ese contrabando nos lo quiera chantar a nosotros? ¿No será que está pasando eso?

¿Y no pudiera tener un contacto en la Alcaldía también?

No lo descartamos.



¿Tiene funcionarios que hayan trabajado en la Aduana?

No le hago seguimiento, tenemos más de 4.000 funcionarios en la Alcaldía, pero para eso es la investigación.

Sin embargo, el senador Arturo Murillo ha dicho que un funcionario de su primer anillo puede estar implicado en este caso. ¿Se refiere a José

Miguel Padilla, que también trabajó en la Aduana?

Con mayor razón, si hay un secretario que ha trabajado en la Aduana y el importador también ha trabajado en la Aduana, con mayor razón hay que investigar.



¿Él sigue en funciones?

Él ha presentado una solicitud de vacaciones. Es lo que me comentó desde Recursos Humanos y eso sí me parece sospechoso.



¿Cuándo?

No tengo el dato, no soy director de Recursos Humanos.



¿Él era una persona de su entera confianza?

Por supuesto, era secretario.



¿Lo había delegado como presidente de Semapa en su representación?

Le explico: él tenía primero el cargo de Secretaría de Atención al Ciudadano, que se encarga de las recaudaciones de la Alcaldía y además estaba delegado al directorio de Semapa, que es la empresa municipal de agua. Esa persona por supuesto que era de confianza y tendrá que ir a declarar.



¿Y usted ha hablado con él?

No he hablado con él.



¿Usted trabajó en alguna repartición del Estado con Padilla?

No, en ninguna.



¿No se conocían antes?

Nos conocíamos desde chicos, de colegio. Éramos compañeros desde quinto básico.



¿Y no se puede comunicar con él?

Desde que sucedió este incidente, desde que se presentó la denuncia, lo he tratado de llamar, no me contesta.



¿Entonces sugiere investigar a su secretario?

Hay que investigar a todos. No solo al secretario. Hay que investigar al secretario Padilla y a todos, incluido al alcalde. Yo me he sometido al proceso de investigación.



¿Usted está convencido de que lo van a meter preso?

Ojalá que no, pero queda claro que el objeto de esta denuncia no es investigar la mochila.



¿Por eso su bancada envió al Concejo una ley municipal para poder gobernar desde la cárcel, para nombrar un suplente luego de 90 días de alejado del cargo?

Me parece una buena ley. ¿Creo que aquí hubo un caso así con un alcalde de Warnes?



¿Se está preparando para gobernar desde la cárcel?

Bueno, no hay que adelantarse a los hechos. Lo que nosotros creemos en base a un audio que han presentado, donde se desvela un plan para atacar a los líderes demócratas, se habla de los procesos judiciales y de detención. Ese audio parece que hubiera ido al futuro y vuelto a contarnos la película. Todo se ha cumplido. Lo que denuncio hoy es que el día viernes se pretende detener al alcalde de Cochabamba, para que se ponga otro alcalde interino sometido al MAS, que no defienda el 21 de febrero y convierta la Alcaldía de Cochabamba en un tacho del MAS.