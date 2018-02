Divididos por discrepancias internas, los dirigentes de sindicatos afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) continúan este jueves su XVII congreso. El ejecutivo que lideraba la entidad máxima de los trabajadores, Guido Mitma, fue desconocido por el Gobierno. Sus bases le hicieron saber que ya no tienen su respaldo.



El ejecutivo resistió hasta ahora en el cargo, pero no pudo con la presión y en la pugna por la dirigencia sindical, sostiene que el Gobierno ha ganado con imposición por lo que él y su Comité Ejecutivo "prefieren irse con dignidad". Los candidatos a reemplazarlo son: Orlando Gutiérrez y Juan Carlos Huarachi.



Los sindicatos afines al MAS se movilizaron para elegir nueva directiva de la COB. Mitma no reconocía esa reunión, pero al advertir que tiene participación de un 70% a 80% de los afiliados, además de las presiones, el dirigente decidió dar un paso al costado.



"El Gobierno ha ganado con la imposición de llevar este presunto congreso en el departamento de Santa Cruz, sin embargo, estamos en esa obligación de dejar los ambiente de la COB", dijo en declaraciones a Erbol.



"Hemos mantenido la lealtad a todos los bolivianos, a todos los trabajadores, cuidar las reivindicaciones, los derechos, la libertad de expresión que se vio amenazada por el Gobierno", agregó.